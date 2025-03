Il progetto 'Le donne dell'acqua' di fardella fa tappa a scuola 24/03/2025 “Le Donne dell’Acqua di Fardella fanno tappa all’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Francavilla in Sinni per il coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del tema dei Contratti di Fiume.

Si tratta di un altro tassello importante del progetto in corso di realizzazione ad opera del Comune di Fardella nell’ambito della Linea di intervento “Contratti di Fiume” attuata dal Flag Coast to Coast con il contributo della Regione Basilicata, per le politiche ambientali che stavolta mira a coinvolgere i più giovani per creare comunità più consapevoli per il futuro, responsabili e pronte a spendersi in prima persona. Le ragazze e i ragazzi saranno informati su come si realizza un Contratto di Fiume in tutte le sue fasi e su cosa possono fare fin da oggi per contribuirvi: dalla scoperta e conoscenza dello stato chimico/ecologico e degli aspetti naturalistici di un corso d’acqua, alla visione del corpo idrico a partire dalle criticità e punti di forza rilevati, fino a stabilire delle azioni e comportamenti virtuosi su come potrebbe essere il futuro e quali impegni potrebbero prendersi. L’incontro del 25 marzo 2025, presso l’Istituto Comprensivo “Don Bosco”, nella sede di Chiaromonte, sarà finalizzato alla presentazione del percorso didattico "Contratto di fiume delle bambine e dei bambini delle ragazze e dei ragazzi nei luoghi delle donne dell’acqua", una campagna del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume.

L’incontro si svolge nell’ambito del Progetto denominato “Le donne dell’acqua a Fardella”, con il coordinamento tecnico scientifico della società di consulenza Ecoazioni, al fine di ri-scoprire e valorizzare i luoghi identitari delle Donne e dell’Acqua dell’Alto Sinni. Nella storia dei nostri fiumi, i luoghi dell’acqua ci rimandano a immagini fortemente iconografiche, alle lavandaie, alle mondine, alla lavorazione della lana, alla lavorazione del giunco o della ginestra (collegata alla manutenzione fluviale), alla raccolta e conservazione dell’acqua potabile, all’agricoltura, ai lavatoi, luoghi ricchi di storia locale e testimoni di identità culturale e aggregazione sociale. L’incontro ha l’obiettivo di aumentare la conoscenza dei luoghi dell’acqua e produrre aumento di consapevolezza e responsabilità nelle giovani generazioni e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio sui temi ambientali e della partecipazione in modo da creare per il futuro comunità più consapevoli, responsabili e pronte a impegnarsi in prima persona. Sarà occasione per per promuovere la partecipazione e cittadinanza attiva con il lancio di “Suggestioni del fiume” per premiare a giugno, durante l’evento finale di progetto, il selfie più bello scattato dai nativi digitali lucani, le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Don Bosco.

Durante l’incontro saranno presenti: il Sindaco di Fardella Mariangela Coringrato, la Dirigente Scolastica, Prof. Maria Vitale e per Ecoazioni l’Avv. Paola Rizzuto del Tavolo Nazionale dei CdF, Maria Teresa Cirone e Rosita Cirone del team di progetto.

Il Comune di Fardella prosegue dunque la promozione dei Contratti di Fiume, strumento di partecipazione per la tutela ambientale e lo sviluppo socio-economico del territorio, inserendola nelle attività di progettazione e sviluppo di azioni immateriali nell’ambito del Progetto «Lavori di accessibilità̀ e fruizione del laghetto collinare sito in C. da Cannalia del parco Barbattavio. Il Comune di Fardella con ciò intende contribuire all’obiettivo specifico di valorizzare i luoghi identitari delle Donne e dell’Acqua ma anche aumentare la consapevolezza e la responsabilità verso fiumi e laghi del territorio da parte delle comunità locali e delle giovani generazioni.

