Si è conclusa il 19 marzo la fase formativa del progetto “Dalle monete alla poesia, dalla poesia alle monete”, che ha coinvolto gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Valsinni-Tursi (plesso di Rotondella).



L’iniziativa è promossa dal Comune di Rotondella in collaborazione con l’Istituto Comprensivo ed è finanziata nell’ambito del progetto “Benessere in Comune”, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento delle Politiche per la Famiglia).



L’intento di base è stato quello di favorire, nelle giovani generazioni, l’appropriazione dell’eredità culturale di due grandi figure di rotondellesi da poco scomparsi, il poeta Antonio Valicenti e l’ex Direttore della Zecca di Stato, Nicola Ielpo, inventore della moneta da 500 lire.



L’obiettivo è stato raggiunto con tre momenti formativi ,che hanno associato la conoscenza dei due personaggi alla creatività dei ragazzi. La prima fase del percorso ha visto il protagonismo di Tina Festa, l’insegnante materana che ha ideato il metodo di scrittura creativa Caviardage, utilizzato in tutto il mondo da tantissimi insegnanti per liberare lo spirito creativo dei loro alunni attraverso la parola e l’immagine. I ragazzi, a partire da parole ispiratrici delle poesie di Valicenti, hanno potuto riflettere sul valore dello scambio e del dono, che la moneta simboleggia. Il momento creativo si è tenuto, simbolicamente, all’interno del Museo Nicola Ielpo.



Una seconda fase, curata dall’esperto in Beni Culturali Giambattista Mauro, ha visto la realizzazione di immagini ispirate dai versi del poeta Antonio Valicenti. Proprio a partire da quelle immagini, in un successivo laboratorio curato dall’archeologa Bruna Gargiulo, gli studenti hanno potuto realizzare delle monete in ceramica, a partire dalle loro stesse immagini, da calchi precedentemente prodotti.



Le attività sono state realizzate con la collaborazione delle insegnanti dell’IC Valsinni-Tursi Marilena Varasano e Lidia De Pinto. Ora le creazioni poetiche e le medaglie realizzate saranno al centro di una premiazione, con una giuria di esperti, che si terrà in occasione del Festival della Moneta, in programma per i primi giorni di maggio.



“I nostri ragazzi, e anche i tanti ragazzi stranieri, ora conoscono meglio l’eredità di Nicola Ielpo e Antonio Valicenti, ma non solo teoricamente, hanno fatto esperienza di come la loro genialità sia diventata stimolo per la propria creatività” ha detto Eleonora Divincenzo, assessore comunale con Delega al Museo. “A questo si aggiunge la maggiore consapevolezza di una risorsa turistica e culturale importante come il Museo Numismatico Nicola Ielpo, una risorsa di valore più unico che raro, che rappresenta per noi un elemento di richiamo turistico ma anche uno stimolo culturale per i nostri concittadini e in primis per i più giovani”.