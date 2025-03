Oltre il silenzio. Il 24 marzo a Potenza l’evento conclusivo di SottoSopra 21/03/2025 Dopo tre anni e mezzo di azioni rivolte alla protezione e alla cura di minori vittime di violenza e di attività di sensibilizzazione sul tema del maltrattamento di bambini e adolescenti, si conclude SottoSopra, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. “Oltre il silenzio. La responsabilità collettiva nella tutela dei minori” è il titolo dell’evento finale che si terrà il 24 marzo a Potenza, a partire dalle ore 9.30, nella sala A del Consiglio regionale.

Unitamente a una riflessione a più voci sull’importanza di una rete di protezione integrata e sul ruolo dell’intera comunità, in particolare di quella che si occupa a vario titolo di infanzia e adolescenza, l’iniziativa sarà l’occasione per tracciare un bilancio e analizzare punti di forza e criticità di un progetto ambizioso, sviluppato da un partenariato pubblico-privato composto dalla cooperativa sociale Progetto Popolare in qualità di capofila, dalle cooperative Ethos, Lilith e Vertigo, tutte aderenti a Legacoop, dall’Istituto italiano di valutazione e all’associazione Defence for children Italia e, come partner istituzionali, dalla Regione Basilicata, dai comuni capoluogo Potenza e Matera e dall’Ufficio scolastico regionale.

In seguito a un’intensa attività formativa per operatori sociali e sanitari, forze dell’ordine, legali, docenti e tutta la comunità educante, rivolta principalmente a potenziare le competenze relative al riconoscimento e alla rilevazione delle forme di maltrattamento, alla prevenzione, alla segnalazione, alla protezione e alla cura, e dopo l’adozione di una specifica policy di riferimento per la tutela dei minori coinvolti, SottoSopra ha proposto interventi specifici personalizzati per i soggetti a rischio o già vittime di maltrattamento e per le loro famiglie. È stato attivato, all’interno del progetto, un Servizio specialistico di valutazione, supporto e programmazione, con sede a Potenza presso la cooperativa Ethos, composto da un’equipe (assistente sociale, psicoterapeuta e pedagogista) e da nove antenne, opportunamente formate, operanti in ciascuno degli ambiti socio territoriali della regione. Parallelamente sono state sviluppate attività a carattere multidimensionale per far emergere, prevenire e contrastare la violenza sui bambini lucani, tra cui laboratori di potenziamento delle competenze genitoriali. Il progetto SottoSopra ha così provato a configurare una rete che dalle istituzioni, dai servizi già presenti e dal privato sociale, si è estesa alla scuola, all’associazionismo, alla società civile, anche mediante la sottoscrizione di una serie di protocolli di collaborazione.

Dopo i saluti del presidente di Legacoop Basilicata Innocenzo Guidotti e il videomessaggio introduttivo del presidente dell’impresa sociale Con i Bambini Marco Rossi-Doria, illustreranno l’andamento, i risultati, l’impatto sulla società la responsabile del progetto SottoSopra, Samantha Fusiello, la responsabile del monitoraggio tecnico Carmen Scavone e Silvia Magistrali dell’Istituto italiano di Valutazione. Interverrano nel focus su “Segnalazione, responsabilità, cura e giustizia. Il maltrattamento e l’abuso come patologie sociali” il neuropsichiatra infantile prof. Francesco Montecchi, presidente della onlus La cura del girasole, il procuratore per i minorenni di Potenza Anna Gloria Piccininni e Maria Antonietta Marrese, pedagogista dell’equipe del Servizio specialistico di valutazione, supporto e programmazione di SottoSopra. Sul tema dell’informazione e della sensibilizzazione, sono in programma i contributi della presidente della cooperativa Lilith Katia Bellomo e il dirigente scolastico dell’IIS Pentasuglia di Matera Michele Ventrelli. Per le istituzioni, interverranno la coordinatrice Ufficio del Piano sociale del Comune di Matera Caterina Rotondaro, il dirigente Unità di direzione Servizi alla persona Comune di Potenza Giuseppe Romaniello e Anna Grieco, assessore Politiche sociali e abitative Comune di Potenza. Dopo il dibattito, in cui è prevista la partecipazione dei responsabili degli ambiti socio territoriali lucani, concluderanno l’iniziativa Anna Lucia Contuzzi, presidente della cooperativa sociale Progetto Popolare e l’assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico. Modererà il convegno Anna D’Andretta, presidente della cooperativa sociale Ethos.

