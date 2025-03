Presso il Centro Ricerche Enea di Trisaia a Rotondella in provincia di Matera si è svolto il tavolo tecnico per la costituzione di un partenariato pubblico - privato sui temi della sostenibilità nel settore agroalimentare in Basilicata, promosso dal Cl.uster A.grifood N.azionale CL.A.N. insieme alla Regione Basilicata ed ENEA.







All'incontro hanno partecipato molti protagonisti locali di vari ambiti che orbitano nel settore agroalimentare (Ordine dei Tecnologi Alimentari di Basilicata e Calabria, Ordine degli Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza, istituzioni, imprese, associazioni di categoria, istituti legati alla ricerca e rappresentanti del territorio). “Ho accolto con convinzione l’invito del Cluster CL.A.N. e del presidente Mascarino per avviare una unione di intenti fattiva e concreta sullo sviluppo delle tecnologie di ricerca e sviluppo in ambito ambientale, energetico e agricolo. Parlando di agricoltura non posso che ringraziare per aver aderito in presenza il direttore dell’ALSIA, Vittorio Restaino e l’assessore alla Sanità, Cosimo Latronico che con la loro presenza testimoniano a tutti gli effetti il loro credere fermamente in questa sinergia di intenti tra istituzioni, dipartimenti, mondo della ricerca e professionisti del territorio che lo vivono a 360 gradi”. Così l’assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, a Rotondella presso il Centro ricerche di Enea Trisaia al tavolo tecnico per la costituzione di un partenariato pubblico - privato sui temi della sostenibilità nel settore agroalimentare in Basilicata.







“Come Cluster Agrifood Nazionale – ha detto la Cluster Manager Dr.ssa Maria Cristina Di Domizio - abbiamo voluto fortemente assieme alla Regione Basilicata e ad Enea l’incontro odierno per avviare un dialogo costruttivo e strutturato tra istituzioni, ricerca, imprese e ordini professionali teso ad affrontare le sfide della sostenibilità con un approccio integrato declinato sul territorio. La Basilicata, con la recente adesione di ALSIA al CL.A.N. e le sue competenze scientifiche e imprenditoriali, può giocare un ruolo chiave nello sviluppo di progettualità innovative. Il nostro obiettivo è valorizzare le vocazioni dei territori e promuovere una filiera agroalimentare sostenibile e competitiva. Unirsi al CL.A.N. significa entrare in un network dinamico, accedere a risorse e competenze di alto livello, e dare il proprio contributo per il futuro dell'agroalimentare. Siamo pronti ad accogliere nuove idee e nuovi partner, per affrontare insieme le sfide e cogliere le opportunità che ci aspettano".







Dopo aver ringraziato i dirigenti di Enea per la sensibilità dimostrata, l’assessore Mongiello ha aggiunto: “Come istituzioni abbiamo il dovere di essere a disposizione e di fianco al mondo della scienza, delle imprese e alla popolazione. Mi sento di poter confermare anche a nome del collega assessore Cicala, che da parte nostra c’è tutta l’intenzione e la massima disponibilità per l’istituzione di questo Tavolo d’intesa e che questo abbia tutti gli strumenti per essere operativo. Solo attraverso la scienza e lo sviluppo tecnologico noi possiamo far crescere le piccole, medie e grandi imprese del nostro territorio”. Nella seconda parte dell’incontro, l’assessore ha sottolineato ancora: “Le produzioni Dop e Igp rappresentano il 10 percento del mercato ed è per questo che l’industria alimentare va supportata perché garantisce la sicurezza in termini di garanzia di accesso al cibo. Credo che questo sia un punto di partenza importante per costruire, insieme al Cluster, al mondo della ricerca e delle imprese, un percorso di crescita della nostra regione”.







“Questa iniziativa per la sostenibilità e la circolarità del Sistema agroalimentare lucano è strategica per condividere un metodo operativo di open innovation tra ricerca, imprese e istituzioni. L’obiettivo è di affrontare gli aspetti più critici dell’uso efficiente di energia, acqua e risorse agricole per la competitività delle aziende agroalimentari del territorio”, ha sottolineato Massimo Iannetta, responsabile della Divisione ENEA Sistemi agroalimentari sostenibili e vicepresidente del Comitato tecnico-scientifico del Cluster CL.A.N.