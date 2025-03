E' in programma domenica 23 marzo 2025 alle ore 10 a Cancellara (Pz) presso il Convento SS Annunziata in Largo Monastero l'Assemblea regionale di Ente Pro Loco Basilicata Aps, l'organismo di rappresentanza, coordinamento ed assistenza delle Pro Loco, riconosciuto dalla Regione Basilicata e dall'Apt Basilicata, iscritto all'Albo della legge regionale 7 del 2008 e al Runts - registro unico nazionale terzo settore. "Volontari per la promozione sociale, culturale, ambientale e turistica" è il tema dell'appuntamento annuale scelto quest'anno da Ente Pro Loco Basilicata Aps, affiliato alla Rete associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps, per porre al centro l'attività straordinaria di volontariato portata avanti da migliaia di cittadine e cittadini lucani quali promotori del territorio e custodi delle tradizioni, al quale prenderanno parte autorevoli rappresentanti istituzionali regionali. A farlo sapere il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa il quale sottolinea "l'assemblea regionale rappresenta il momento più importante per l'ente in cui si esamina il rendiconto economico dell'anno precedente e ci si confronta sulla programmazione futura delle attività con gli associati e le istituzioni che ringraziamo per la loro sensibilità istituzionale ed il supporto prezioso per lavorare su obiettivi comuni nell'interesse dello sviluppo sociale ed economico delle comunità". All'assemblea regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps prenderanno parte il sindaco di Cancellara Franco Genzano, il Presidente della Pro Loco Cancellara Aps Canio Calocero, il Presidente Anci Basilicata Gerardo Larocca, il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa, il Presidente Ente Pro Loco Puglia Oronzo Rifino, il Presidente nazionale Ente Pro Loco Italiane Aps Pasquale Ciurleo, il Direttore Apt Basilicata Margherita Sarli e il vicepresidente della Regione Basilicata Pasquale Pepe. Saranno presenti inoltre i Presidenti delle Pro Loco e degli enti lucani affiliati alla Rete Associativa Terzo Settore Epli Aps. In occasione dell'assemblea regionale dopo la discussione e approvazione del rendiconto per cassa modello d anno 2024 dell'Ente Pro Loco Basilicata Aps e del bilancio di previsione per l'anno 2025 è prevista una degustazione di prodotti tipici locali presso il ristorante The Golden Hen Castle e la visita guidata alla Chiesa di Santa Caterina D'Alessandria candidata a "I luoghi del cuore Fai" ed al centro storico di Cancellara (Pz) inseriti anche nelle Giornate Fai di Primavera grazie all'impegno della volontaria Pro Loco Cancellara Marianna Lancellotti.