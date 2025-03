La regista Maria Sole Tognazzi sarà ospite venerdì 22 marzo alle ore 09:00 presso l'I.I.S.S. "Flacco-Battaglini" di Venosa, dove incontrerà gli studenti per una proiezione del film "Dieci Minuti" seguita da un'analisi cine-letteraria curata dalla stessa regista.



Nella stessa giornata, alle ore 18:00, Tognazzi sarà presente al Cinema Lovaglio di Venosa per il quinto appuntamento del progetto "Screen Book - Dalle pagine allo schermo", promosso dalla Lucana Film Commission con i GAL lucani e co-finanziato dal CEPELL. L'evento, a ingresso libero, prevede un reading dal romanzo "Per dieci minuti" di Chiara Gamberale, interpretato da Chiara Lostaglio e Manuel Santagata, seguito dalla proiezione del film e dall'incontro con la regista.



"Per il quinto appuntamento di 'Screen Book', la Lucana Film Commission accoglie in Basilicata l'illustre regista Maria Sole Tognazzi. Seguendo il consueto format, l'artista incontrerà gli studenti al mattino e il pubblico in serata, ma avrà anche l'opportunità di esplorare le bellezze del territorio lucano accompagnata dalla LFC. Confidiamo che questo viaggio possa ispirarla ad ambientare il suo prossimo lavoro in questa bellissima parte della Basilicata." - così dichiara Margherita Romaniello, Presidente della Lucana Film Commission.



"Screen Book" si propone di esplorare il processo di adattamento dalle opere letterarie al linguaggio cinematografico, valorizzando il territorio lucano come centro di cultura e creatività. L'iniziativa, realizzata con la collaborazione del Comune di Venosa, rappresenta un'importante opportunità per approfondire il dialogo tra letteratura e cinema.