La Sagra della Castagna Munnaredda di Tramutola premiata con il marchio ''Sagra di Qualità'' 17/03/2025 La comunità di Tramutola è tornata a casa portando con sé il riconoscimento di “Sagra di Qualità” per la Sagra della castagna Munnaredda. Un fine settimana carico di emozioni quello che si è appena concluso nella Capitale, dove alla Cerimonia, che ha visto 41 sagre premiate, per la Basilicata hanno preso parte il Presidente dell’UNPLI Basilicata Vito Sabia, il Presidente della Pro Loco di Tramutola Vincenzo Lo Sasso, il Sindaco di Tramutola Luigi Marotta, gli Ispettori UNPLI “Sagra di Qualità” Francesco Martulano e Grazia Giannella, Renato Bruno e Michele Ridolfi, oltre a una significativa delegazione di soci della Pro Loco di Tramutola.



“È stata un'emozione unica ricevere questo riconoscimento. Grazie al presidente UNPLI nazionale Antonino La Spina, al Presidente UNPLI Basilicata Vito Sabia e a tutti i membri del comitato UNPLI regionale Basilicata per aver riposto fiducia in noi. Menzione particolare al Sindaco di Tramutola e all’Amministrazione Comunale, sempre pronti a sostenerci in tutti i nostri eventi. Avrei voluto portare con me tutti i volontari di Tramutola, di ogni associazione. Il merito di questo riconoscimento è anche loro. Come sempre, ogni punto di arrivo rappresenta anche un nuovo punto di partenza. Ora ci godremo questo riconoscimento e poi penseremo a come procedere per migliorare. Le organizzazioni eccellenti non cercano l'eccellenza ma si dedicano al miglioramento continuo e al cambiamento costante.” Questo il commento del Presidente della Pro Loco di Tramutola, Vincenzo Lo Sasso.



Vito Sabia, Presidente UNPLI Basilicata, ha espresso: “Le sagre della Basilicata rappresentano da sempre una delle espressioni più genuine e vive della nostra cultura. Ogni anno, quasi tutte le Pro Loco della Regione organizzano eventi che, oltre a essere un’occasione per valorizzare i prodotti tipici locali, sono un vero e proprio racconto delle tradizioni, delle storie e dei valori che definiscono l'identità delle nostre comunità. Per l'UNPLI Basilicata, le sagre vanno oltre l’aspetto economico e promozionale: sono un’opportunità per la divulgazione culturale e la valorizzazione del patrimonio immateriale. Ognuna di queste manifestazioni costituisce un'occasione per far scoprire non solo le eccellenze enogastronomiche, ma anche il legame profondo tra il prodotto e il territorio che lo ha generato, integrandolo nel cuore della vita quotidiana dei lucani. Le sagre sono un vero e proprio calendario culturale che segna la vita dei nostri comuni, dalle piccole realtà a quelle più grandi. Ogni evento celebra, infatti, non solo un prodotto, ma anche la storia, le tradizioni e i colori di quella comunità. Ogni paese ha la sua sagra che lo distingue. Ed è questo ciò che è in grado di trasmettere l’essenza del luogo e di rendere il prodotto enogastronomico simbolo di qualità e di identità culturale. Nel cuore di queste sagre, la Basilicata si racconta, e per chiunque voglia conoscerla davvero, basta seguirne il ritmo attraverso il suo calendario ricco di eventi, dove ogni festa costituisce un frammento di una storia che non smette di affascinare e coinvolgere. Un particolare ringraziamento va al Presidente Vincenzo Lo Sasso e a tutti i soci della Pro Loco di Tramutola, nonché al Sindaco di Tramutola, Luigi Marotta, per l'importante riconoscimento del marchio "Sagra di Qualità". Un premio che rappresenta l'impegno, la passione e la dedizione che da anni stanno dedicando nel promuovere e valorizzare le tradizioni del loro territorio”.



Il Sindaco di Tramutola, Luigi Marotta, ha dichiarato: “Vi sono momenti in cui l’orgoglio, il senso di appartenenza uniscono una comunità, rendendo fieri tutti i cittadini di un paese, esaltando i motivi storici che uniscono per trovare ragioni per essere uniti oggi per il bene comune. E il riconoscimento ottenuto ha rappresentato al meglio uno di questi momenti. Consentitemi di esprimere la soddisfazione dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità tramutolese per l’importante traguardo conseguito e, nel contempo, il mio, e nostro ringraziamento al Presidente, al direttivo, a tutti i soci della Pro Loco; la loro abnegazione, il loro impegno, i loro sacrifici hanno portato a questo prestigioso risultato. Un ringraziamento rivolto anche alle nostre radici che hanno visto emergere il DNA Tramutolese che si distingue per la grande capacità di accoglienza, l’empatia immediata con i nostri ospiti, la disponibilità verso gli altri e verso tutti. Consentitemi di aggiungere… anche quel sorriso sulle labbra di tutti noi che accoglie i visitatori nella nostra due giorni di fine ottobre. Quindi emozioni, orgoglio, soddisfazione per essere qui come rappresentante di questo nostro splendido paese. Non mi resta che dire grazie, grazie, grazie a tutta la Pro Loco e a tutti i Tramutolesi”.

