Gabriele Conte ha ricevuto il prestigioso titolo di Nip MasterChef Executive, un riconoscimento che celebra il suo percorso di eccellenza culinaria. Conte ha ricevuto il premip Oro Pizzaiolo Artista nel Mondo, un altro riconoscimento di grande valore che premia la sua maestria nell'arte della pizza. I riconoscimenti sono stati consegnati dal Presidente Fondatore di NipFood World Masterchef, Dovilio Nardi, assieme ai prestigiosi World Masterchef Emilio Vattimo e Matteo Giannotte.

Durante la cerimonia è stato sottolineato come il lavoro di Gabriele Conte contribuisca a portare alto il nome di San Severino lucano nel panorama culinario mondiale, testimoniando l'importanza della tradizione gastronomica italiana e dell'innovazione.

Questa edizione dei Nip Food International Awards ha rappresentato non solo un momento di celebrazione per i vincitori, ma anche un'opportunità per rafforzare i legami tra i professionisti del settore e promuovere la cultura culinaria italiana in tutto il mondo. Con i premi ottenuti da Conte, il settore Ho.Re.Ca. internazionale continua a crescere arricchendosi di talento, qualità e passione.