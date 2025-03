Un 8 marzo indimenticabile per tutti gli ospiti che hanno preso parte all’evento "Le donne e l'amore per il sapere in Magna Grecia", condotto dal filosofo ed etnomusicologo Pierpaolo De Giorgi nella prestigiosa location del Castello di Torremare di Metaponto. Una formula alternativa ed innovativa che già si era rivelata affascinante e di successo nella scorsa edizione, quest’anno associata alla mostra “Atelier in Megale Ellas", realizzata nell'ambito delle Giornate del Made in Italy, proposte dall’EPLI e promosse dal Ministero.

La serata, che ha visto un’ampia partecipazione di pubblico, si è aperta con la toccante pièce teatrale dedicata alla pitagorica Timica, diretta dal regista Vincenzo Forcillo e interpretata da Anna Marino e dalla Compagnia delle Naiadi di Metapontion.

Nel corso della manifestazione abbiamo premiato anche le scuole risultate vincitrici del concorso “L’eredità ellenica”, tenutosi il mese scorso nell’aula magna dell’IIS di Bernalda: il Liceo Vico di Laterza, la scuola media IC Pitagora di Metaponto, il Liceo Pitagora di Pozzuoli, l’Istituto Superiore di Bernalda.

Quest’anno la scelta dell’OCCSE di insignire dieci donne che si sono spese per attestare e divulgare i valori identitari della Magna Grecia è risultata vincente. Le donne pitagoriche dell'anno hanno ricevuto un attestato con menzione, una collana con la moneta di Metaponto, ideata e realizzata dal nostro atelier e un omaggio floreale.

Abbiamo avuto il piacere di ospitare donne provenienti da tutte le regioni corrispondenti all’area dell’antica Magna Grecia: oltre alle eccellenze locali, l’architetto e docente dell’UniBas Antonella Guida, l’imprenditrice Cristina Gessi e Lucia Surano, Presidente Confcooperative Basilicata, dalla Calabria la scrittrice Luciana Proietto e l’avvocato Francesca Straticò, dalla Puglia Sandra Lucente, scrittrice e docente di matematica dell’Università di Bari, la greca Maria Koutra, presidente della Comunità Ellenica di Taranto, la docente, scrittrice e Presidente della Società Filosofica italiana di Taranto, Ida Russo, dalla Campania l’architetto Teresa Tauro, scrittrice e Presidente dall’Associazione Napoli Pitagorica e, infine, dall’Università di Macerata la scrittrice e docente Arianna Fermani, studiosa della felicità.

Al termine l’immancabile sissizio con crapiata pitagorica (piatto che, grazie al dossier dell’OCCSE, ha ricevuto il riconoscimento PAT dal Ministero), focaccia azima e vini locali. Tutto realizzato dai volontari dell’Associazione, che, senza tregua, si adoperano per conservare e far conoscere le radici e la storia di questa terra. Un impegno ben ripagato dalla serata ricca di emozioni e dalle numerosissime attestazioni di stima che terremo ben impresse nella mente e che ci stimoleranno a proseguire su questo cammino, nonostante gli ostacoli e le difficoltà, e a fare sempre meglio, senza mai perdere di vista gli obiettivi che OCCSE persegue dal 1997.



OCCSE della Magna Grecia

Il Presidente

Ðr. Giuseppe Barberino