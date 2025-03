13/03/2025 - Domenica 16 marzo l'ingresso di Mons. Caiazzo nella Diocesi di Cesena-Sarsina

Nel pomeriggio di domenica 16 marzo farà il suo ingresso ufficiale in Diocesi di Cesena-Sarsina l’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo. Il presule, nato nel 1956 a Isola Capo Rizzuto, in Calabria, dal 2016 ha retto la Diocesi di Matera-Irsina, unita in persona...-->continua