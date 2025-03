Nel pomeriggio di domenica 16 marzo farà il suo ingresso ufficiale in Diocesi di Cesena-Sarsina l’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo. Il presule, nato nel 1956 a Isola Capo Rizzuto, in Calabria, dal 2016 ha retto la Diocesi di Matera-Irsina, unita in persona episcopi, dal 2023, a quella di Tricarico. Monsignor Caiazzo, che è stato nominato vescovo di Cesena-Sarsina il 7 gennaio scorso da papa Francesco, subentra nella successione apostolica a monsignor Douglas Regattieri che ha lasciato l’incarico per raggiunti limiti di età, come indica il codice di diritto canonico.



Il programma della giornata prevede alle 16 in piazza del Popolo, a Cesena, il benvenuto da parte della città. Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca porterà il saluto a nome di tutti i primi cittadini del territorio. Dopo la breve cerimonia, a piedi, in corteo ci si sposterà fino alla Cattedrale, dove alle 17 monsignor Caiazzo presiederà la Messa pontificale di inizio del suo ministero. Tutto il pomeriggio sarà trasmesso in diretta televisiva su TeleRomagna (canale 14) e sui canali social del Corriere Cesenate (Facebook e Youtube), a partire dalle 16.



La celebrazione eucaristica sarà accompagnata dal Coro diocesano Alma canta composto da oltre cento elementi e diretto da Nicoletta Bettini e Andrea Ugolini. All’altare ci saranno 16 vescovi e un abate. Con loro oltre cento fra sacerdoti e diaconi. In Cattedrale saranno presenti molte autorità civili e militari. Fra queste, sono attesi i prefetti di Forlì-Cesena e Matera e diversi sindaci. Dalla Basilicata e dalla Calabria si aspettano circa 250 fedeli con tre pullman, tre pulmini e diverse auto private.



Due maxischermi saranno posizionati all’interno della Cattedrale e uno in piazza della Libertà. In uscita dalla Cattedrale è prevista una distribuzione straordinaria di Avvenire e del Corriere Cesenate con pagine speciali dedicate all’evento.



Nella mattina di domenica 16 marzo, l’arcivescovo Caiazzo farà visita ad alcune realtà del territorio. Il vescovo Douglas lo accompagnerà alla casa-famiglia “Sabattini” della Papa Giovanni XXIII che ha sede in episcopio. Poi si recherà al monastero delle clarisse cappuccine, di fronte al cimitero urbano, dove incontrerà le 13 suore guidate dalla madre Chiara Luce Milandri. Quindi si recherà all’opera “Don Dino” a Ponte Abbadesse e infine alla residenza “Don Baronio”, dove i vescovi Douglas e Antonio Giuseppe si fermeranno per il pranzo con i sacerdoti anziani che vivono nella casa di riposo.



Sabato 15 marzo alle 18, il nuovo vescovo avrà un fuori programma con i giovani della Diocesi, invitati all’abbazia di Santa Maria del Monte. All’appuntamento in basilica seguirà un aperitivo negli spazi del complesso monastico. Sono attesi oltre 500 ragazzi. L’incontro sarà trasmesso in diretta sui canali social del Corriere Cesenate (Facebook e Youtube). Il momento di ascolto, condivisione e preghiera dei giovani insieme al nuovo pastore inizierà in cammino verso la Basilica del Monte, con diversi punti di partenza da Cesena, alle 17.