Torna da metà marzo la campagna nazionale di sensibilizzazione e prevenzione sull’obesità, promossa da Cittadinanzattiva e Federfarma, con il contributo non condizionante di Lilly. Fino al 30 aprile, nelle farmacie aderenti, sarà possibile compilare un questionario sulla consapevolezza dei fattori di rischio dell’obesità e sottoporsi alla misurazione gratuita di peso, altezza e circonferenza vita per calcolare il BMI secondo i nuovi standard scientifici. La campagna mira a sensibilizzare sulla patologia cronica dell’obesità, contrastando lo stigma sociale e raccogliendo dati utili per una migliore gestione del rischio nella popolazione. Con il 42% degli adulti italiani in sovrappeso e il 12% obesi, l’obesità rappresenta una sfida importante per il Servizio Sanitario Nazionale, con un’incidenza maggiore nella fascia di età tra i 50 e i 69 anni. Durante il mese della prevenzione, le farmacie svolgono un ruolo fondamentale, essendo il primo punto di contatto con i pazienti e fornendo informazioni sui rischi e le possibilità di intervento. In Basilicata, l’obesità è un problema endemico, con la regione al quarto posto in Italia per percentuale di soggetti a rischio.