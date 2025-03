È in programma domenica 16 marzo 2025 alle ore 9 presso la sede della Pro Loco Marconia in Piazza Elettra a Marconia di Pisticci (Mt) la giornata di selezione per i giovani lucani candidati ai progetti di Servizio Civile Universale di Promozione Italia ed Ente Pro Loco Italiane. A farlo sapere il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa il quale sottolinea "ringraziamo la Pro Loco Marconia per l'ospitalità e il supporto organizzativo per la giornata di selezione ed il Presidente nazionale di Ente Pro Loco Italiane Aps e Promozione Italia Ets Pasquale Ciurleo che presiederà la commissione esaminatrice per il costante impegno a favore della crescita della Rete Epli. Siamo onorati di offrire l'opportunità a tanti giovani lucani di vivere l'esperienza del Servizio Civile Universale presso le sedi Pro Loco lucane grazie ai due progetti dell'Ente Promozione Italia Ets conclude il Presidente di Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa. Sono 45 i posti disponibili per altrettanti giovani lucani da impegnare dopo la fase di selezione nei due progetti di Servizio Civile Universale dal titolo "Rigenerazione di Comunità" e "Percorso ecosostenibile e culturale lungo la Via Appia" della durata annuale nelle sedi Pro Loco accreditate di Barile (Pz), Brindisi Montagna (Pz) Campomaggiore (Pz), Pisticci (Mt), Rivello (Pz), Marconia (Mt), Satriano di Lucania (Pz) e la sede dell' Associazione Occse Magna Grecia di Metaponto (Mt). Maggiori informazioni sui progetti sono disponibili sul sito www.promozioneitaliaets.it