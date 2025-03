Lunedì 17 marzo 2025, alle ore 19:00, nel Salone “Don Franco Taccardi” della Parrocchia San Giacomo di Matera, si terrà la presentazione del libro Clero e abusi sessuali. Fra diritto canonico e diritto secolare di don Ennio Tardioli.







L’evento, patrocinato dall’Arcidiocesi di Matera-Irsina, dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme – Sezione Basilicata, Delegazione di Matera e dal Serra Club – Distretto 73 Puglia e Basilicata, si propone come un momento di riflessione su una delle questioni più drammatiche e attuali che coinvolgono la Chiesa e la società civile: gli abusi sessuali commessi nei confronti dei minori.







L’opera di don Ennio Tardioli affronta il tema degli abusi sessuali da una duplice prospettiva giuridica: quella del diritto penale italiano e quella del diritto canonico.







Il libro si articola in tre capitoli: il primo esamina il fenomeno degli abusi sessuali e il quadro normativo del diritto penale italiano, con particolare attenzione a pedofilia, pedopornografia e alla psicologia del pedofilo; il secondo approfondisce la normativa canonica alla luce della recente riforma voluta da Papa Francesco e del ruolo del Dicastero per la Dottrina della Fede; il terzo analizza le misure adottate dalla CEI per prevenire e contrastare gli abusi, includendo il Primo Report sugli abusi del clero (2020-2021) e le Linee Guida aggiornate nel 2023.







L’evento vedrà la partecipazione di esperti di primo piano nel campo della tutela dei minori e del diritto ecclesiastico nella Chiesa italiana:







• S.E. Mons. Francesco Sirufo, Arcivescovo di Acerenza e Delegato CEB per la Tutela dei Minori, introdurrà i lavori;







• la Dott.ssa Chiara Griffini, Presidente del Servizio Nazionale Tutela dei Minori della CEI, illustrerà le strategie adottate dalla Chiesa italiana per combattere questo fenomeno;







• il Prof. Luigi Sabbarese, Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Vaticano, approfondirà gli aspetti giuridici relativi ai procedimenti canonici in materia di abusi sessuali.







Moderatrice dell’incontro sarà la giornalista Antonella Ciervo che dialogherà con i relatori.







Sarà presente all’incontro lo stesso autore, il sacerdote don Ennio Tardioli, che concluderà l’incontro.







L’evento è aperto a tutti: operatori pastorali, giuristi e cittadini interessati a conoscere l’impegno della Chiesa e delle istituzioni per garantire giustizia alle vittime, prevenire nuovi casi di abuso e così incrementare la cultura della tutela dei minori.