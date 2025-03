"A nome di tutta la comunità di Aliano e della Basilicata, desidero esprimere le più vive congratulazioni a Pordenone per aver conquistato il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027. Siamo certi che sapranno onorare questo impegno con la passione e la dedizione che contraddistinguono ogni Capitale della Cultura". A dichiararlo il sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo. "Per quanto riguarda Aliano, voglio sottolineare che questa esperienza, pur non avendo condotto al risultato sperato, ha alimentato un’energia straordinaria nel nostro territorio che non andrà dispersa. Restiamo convinti che i borghi, con la loro dimensione autentica e la ricchezza di tradizioni, possono diventare luoghi di sperimentazione e rilancio per tutto il Paese. In questi mesi abbiamo avuto l’occasione di rafforzare le relazioni con le altre realtà lucane e di consolidare la rete di persone, associazioni e istituzioni che credono, insieme a noi, fermamente nel potere della cultura come strumento di sviluppo e coesione dei nostri territori. Il nostro Dossier, ricco di progetti legati al paesaggio, alla tutela delle tradizioni, alla promozione di un turismo “lento” e alla valorizzazione delle residenze artistiche, resta un patrimonio prezioso che continuerà a far germogliare nuovi frutti. Perché tutti i protagonisti di questa entusiasmante avventura – amministratori, volontari, operatori culturali, cittadini – sono pronti a proseguire lungo il cammino tracciato, convinti che ogni euro investito in cultura rappresenti un volano per l’economia locale e un’occasione di crescita e progresso sociale ed umano. Approfitto per ringraziare il membri del Comitato Promotore, la Struttura di Progetto e tutti i soggetti pubblici e privati che hanno aderito al nostro progetto e che, in modo instancabile, ci hanno sostenuto, accompagnandoci con calore e determinazione. Un ringraziamento particolare sento di esprimerlo nei confronti della regione Basilicata, delle due provincie e di tutti i comuni. Senza il loro supporto, la nostra candidatura non avrebbe potuto raggiungere l’ampiezza e la risonanza che, di fatto, ha avuto. Insieme, abbiamo dimostrato che le piccole realtà, anche se geograficamente isolate o con risorse limitate, possiedono energia e visioni capaci di dialogare con il mondo. E d’altra parte, l’avventura non finisce qui: una regione che ha imparato a credere nella forza delle idee e nelle potenzialità del suo territorio continuerà con i suoi piani. Un incontro è già stato programmato. Ci siamo ritrovati più uniti, più forti e ancor più convinti che nella nostra terra si può ancora continuare a disegnare e costruire futuro insieme" conclude il sindaco.