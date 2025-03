Antonella Consigliere, alunna del Liceo Classico “Isabella Morra” di Senise, ha ottenuto un risultato straordinario qualificandosi per la fase nazionale dei Campionati di Italiano. La studentessa della VA del Liceo Classico si è distinta come l’unica rappresentante della Basilicata nella categoria Senior, conquistando il primo posto nella graduatoria regionale durante la semifinale svoltasi il 27 febbraio.

I Campionati di Italiano, giunti alla XIV edizione, rientrano nel Programma annuale di “Valorizzazione delle Eccellenze” del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Quest’anno la competizione è dedicata all’illustre scrittore Giovanni Boccaccio, in occasione dei 650 anni della sua morte. L’iniziativa si prefigge di incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, incoraggiando gli studenti a esplorare le sue sfumature e complessità, sollecitare l’interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua, promuovere e valorizzare gli studenti che dimostrano eccezionali competenze nell’uso della lingua italiana.

Suddivisa nelle categorie Junior (primo biennio) e Senior (secondo biennio e ultimo anno), la gara si sviluppa in tre fasi - Gara d’Istituto, Gara Regionale, Gara Nazionale - ognuna delle quali rappresenta un livello di sfida e selezione. I partecipanti affrontano quesiti di ortografia, morfologia, sintassi, punteggiatura, lessico e testualità basati prevalentemente su materiale autentico. Gli studenti quindi devono dimostrare non solo la loro conoscenza teorica, ma anche la capacità di applicare le conoscenze in contesti autentici e reali.

La studentessa dell’ISIS “Leonardo Sinisgalli” Antonella Consigliere ha mostrato passione, impegno, determinazione e solide competenze linguistiche superando con distinzione le fasi preliminari della competizione. Auspichiamo per Antonella il miglior esito nella Finale Nazionale che si terrà il 27 marzo 2025 ad Ercolano (NA).