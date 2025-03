L’intelligenza artificiale è già parte del nostro presente, ma cosa accadrà quando le macchine inizieranno a prendere decisioni autonome per correggere gli errori umani? È questa la domanda al centro di Io Salvatore - AI Revolution, il docufilm scritto e diretto da Francesca Bochicchio, che il 17 marzo alle ore 20:00 debutterà in anteprima cinematografica con un grande evento sul red carpet del Cineteatro Don Bosco di Potenza, location simbolica per la cultura cinematografica lucana.

Attraverso un intreccio tra interviste reali ad esperti e una narrazione cinematografica ambientata nel 2035, il film racconta un futuro in cui l’AI prende il comando per sovvertire governi corrotti e correggere le falle del sistema umano. In questa rivoluzione tecnologica, il protagonista si muove tra passato e futuro, tra innovazione e tradizione, con un focus sulle popolazioni del sud Italia, che vivono ancora sospese tra il desiderio di evoluzione e la resistenza al cambiamento.

Il docufilm non si limita a raccontare un’ipotetica distopia, ma apre un dibattito cruciale sul rapporto tra uomo e macchina, ponendo interrogativi etici e sociali fondamentali: fino a che punto possiamo delegare il potere decisionale all’AI? E se fosse proprio la tecnologia a guidarci verso un mondo più giusto?



Dopo l’anteprima a Potenza, il film darà il via a un tour di proiezioni che attraverserà l’Italia, con tappe già confermate a Milano, presso la Fabbrica del Vapore e il MEET Digital Culture Center - Fondazione Cariplo, per poi proseguire verso altre prestigiose sedi.

L’uscita del docufilm sarà accompagnata da una serie di incontri accademici, partendo dall’Università di Potenza, progetto che prende vita grazie al prezioso supporto del critico d’arte Marco Eugenio Di Giandomenico, per stimolare un confronto tra studenti, accademici e professionisti sui temi dell’intelligenza artificiale e del suo impatto nella nostra società.



L’evento di anteprima al Cineteatro Don Bosco sarà un’occasione unica per immergersi in un racconto che oscilla tra realtà e immaginazione, tra speranza e ribellione.



A seguire: Dibattito con esperti del settore presso Universitá degli Studi della Basilicata 18 marzo ore 15:00.