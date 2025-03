Venerdì 14 marzo 2025, presso la sala conferenze del Polo Bibliotecario, con inizio alle ore 9:00, l’INPS di Basilicata, in collaborazione con il Forum dei Giovani di Potenza, realizzerà l’evento “Guardiamo al futuro”, un confronto tra la comunità giovanile della Basilicata e il mondo delle Istituzioni, quello delle imprese e quello della formazione, per delineare un orizzonte condiviso di possibilità per lo sviluppo sociale e professionale dei lavoratori di domani.



Alla tavola rotonda saranno presenti il Presidente dell’INPS, Gabriele Fava, e il Direttore Generale dell’INPS, Valeria Vittimberga, per la prima volta in Basilicata, insieme a numerosi rappresentanti delle Istituzioni locali e regionali, delle imprese, dell’Università, della scuola e della formazione.



I temi che saranno trattati, suddivisi in tre tavoli, saranno quelli dell’educazione previdenziale e della valorizzazione delle competenze per favorire l’accesso al mercato del lavoro, del piano regionale “Giovani generazioni lucane”, degli esiti del programma “Potenza Città dei Giovani 2024” e delle prospettive sociali e occupazionali del progetto “Goodbye NEET”, del ruolo attivo e delle opportunità offerte dalle imprese, della piattaforma SIISL e delle sue potenzialità per l’incrocio di domanda e offerta di lavoro.



Ad intervistare gli ospiti saranno i giovani rappresentanti del Forum, Fabrizio Manna e Fabio Vaccaro, coordinati dalla giornalista Antonella Losignore.