Pista Mattei: intervista al giornalista Giuseppe Mazzei 8/03/2025 L’inverno ha i giorni contati, le nubi si diradano, il freddo è meno pungente, il profumo della primavera, man mano, è sempre più forte, e le prime rondini portano da lontano quel risveglio di colori che aiutano, e non poco, ad aprire le menti. Un risveglio che potrebbe fare bene anche alle politiche di sviluppo, e perché no, anche alla pista Mattei. Il noto giornalista, Giuseppe Mazzei, a pari passo con i primi giorni della nuova stagione, sta puntando su questo scalo che vide la luce a colpi di ruspe negli anni sessanta per meglio servire l’Eni, la creatura di Enrico Mattei, in piena guerra fredda con il cartello delle sette sorelle. Un raggio di sole per queste terre abituate al sonno delle stagioni, al passare del tempo tra calanchi e rigurgiti di speranze. Mazzei, dal 1975 a La voce repubblicana, poi una serie di collaborazioni con l'Europeo, Panorama, Mondo Economico. Nel 1979 inizia una proficua collaborazione con SergioZavoli al GR1 della Rai. Anni dopo, nel 1990, viene nominato vicedirettore di Bruno Vespa al Tg1, qualche anno più tardi è a capo del servizio politico del Tg2 e inviato al seguito del Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. Non solo giornalismo, per Mazzei, ma tanti altri ruoli e impegni sia nell’ambito accademico che nel mondo delle associazioni. Il legame di Mazzei assomiglia tanto a quello di tanti pensatori e poeti come Rocco Scotellaro o Albino Pierro. Un rapporto intenso con la propria terra, che ne segna in maniera profonda la storia umana e professionale. Come dire, i dimenticati non dimenticano. Le colline, i calanchi, il mare, le pianure, il sole si trasformano in una tavolozza di colori e sentimenti. Angoscia e speranza si alternano. Ecco allora: due chiacchiere con gli amici, ci si guarda negli occhi, la fronte accigliata, le rughe segnano il viso, contano gli anni, ma la voglia di fare è sempre forte, la stessa. Carta e penna per slegare il tempo, per far volare idee e progetti per una terra alla quale manca ancora tanto, una terra che continua a perdere donne e uomini, volti e gioventù. Tra i progetti la pista Mattei di Pisticci, da troppo tempo una terra di nessuno, sedotta più e più volte ma abbandonata dalla sua stessa gente, sotto le antiche case bianche, le torri e le cupole, mentre giù la pianura si apre come l’azzurro del mare che guarda paesi lontani. “ Bisogna unire le forze”, questa è la parola d’ordine. L’aeroporto di Pisticci è indispensabile, un possibile volano di sviluppo per tre regioni: Basilicata, Calabria e Puglia.



Dottor Mazzei, in queste ore si parla tanto di accordi con la vicina Puglia, prim’ancora con la Campania. Soffre di strabismo la politica lucana?



“L'idea di creare un "accordo strategico" tra la Regione Basilicata e la società Aeroporti di Puglia per inserire la Pista Mattei insieme agli aeroporti di Bari, Brindisi, Grottaglie e Foggia sotto un'unica gestione operata dalla società aeroportuale pugliese è un ennesimo grave errore. Esso si aggiunge a quelli commessi in passato, quando la Regione Basilicata individuò nell'aeroporto di Pontecagnano il suo punto di riferimento per il trasporto aereo, peraltro investendoci alcuni milioni di euro e acquisendo quote minoritarie di partecipazione. Errori che si ripetono senza mai imparare da essi. Si continuano a cercare "protezioni" presso altre regioni invece di puntare alla valorizzazione della propria, in un'ottica-questa si.-interregionale”.



Secondo lei, perché si guarda così tanto l’orto del vicino?

“Detto brutalmente: puntavano su Pontecagnano quelli che volevano proiettare gran parte dei comuni della provincia di Potenza verso lo scalo campano incuranti degli interessi del resto della popolazione lucana. Oggi chi propone l'inserimento della Pista Mattei nell'orbita pugliese punta a fare gli interessi solo di Matera città ma non certo nè dell'intera provincia di Matera nè della regione nel suo complesso.

Il doppio campanilismo Potenza-Matera è una tragedia per la nostra regione che, invece di dividersi, dovrebbe valorizzarsi ed attrarre nella propria orbita aree di altre regioni. Mi riferisco, all'alto jonio della Calabria-fino a Sibari- e all'area di Taranto e di parte del Salento jonico. Entrambe queste aree possono trovare nella Pista Mattei l'aeroporto più facile da raggiungere con ottima viabilità e tempi di percorrenza ragionevoli”.



Perché non si vuole decidere, ma soprattutto chi dovrebbe avere un atteggiamento più risoluto?



“Tocca alla Regione Basilicata decidere una volta per tutte. Se crede nell'aeroporto ed è disposta a investirci si muova, faccia le indagini di mercato necessarie, apra un tavolo tecnico con Enac ed Enav, avvii contatti con le principali compagnie aeree e coinvolga i sindaci, gli operatori del turismo e dell'agricoltura per studiare le opportunità che il potenziamento della Pista Mattei può offrire.

Si evitino due errori: lo scontro ridicolo e nefasto tra "potentini" e "materani" e la divisione forzata tra maggioranza e opposizione che su questo tema di interesse vitale dovrebbero andare oltre gli steccati e guardare con spirito costruttivo a fare insieme la scelta giusta per i cittadini lucani. Che da decenni aspettano e non ne possono più”



Vincenzo Diego

