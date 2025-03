Martedì 11 marzo 2025 a Potenza presso la Sala Consiliare “Gregorio Inguscio” della Regione Basilicata, orario 09:00-13:00, avremo l’opportunità di condividere alcune storie raccontate dalla scrittura narrativa di donne infortunate della nostra comunità lucana a conclusione di un progetto di reinserimento sociale voluto dall’INAIL Basilicata nell’ambito di un evento organizzato con il supporto dell’ANMIL – Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro e dell’Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Basilicata.

Il progetto, lanciato proprio nella Giornata internazionale della Donna dello scorso anno 08 marzo 2024, si è rivolto alle donne infortunate dell’intero territorio regionale che hanno subito un grave infortunio in prima persona o che sono familiari di assicurati colpiti da infortunio gravissimo o mortale ed è risultato molto funzionale alla rielaborazione dell’evento traumatico dell’infortunio sul lavoro per una sua possibile condivisione attraverso l’utilizzo della scrittura creativa e dello storytelling durante l’arco temporale di tanti mesi fino all’attuale momento conclusivo concomitante con le celebrazioni inerenti le riflessioni evocate dalla Giornata della Donna del corrente anno 2025. La testimonianza diretta di persone infortunate sul lavoro rappresenta un importante canale di comunicazione e di interiorizzazione di comportamenti sicuri soprattutto per le nuove generazioni per cui parteciperanno all’iniziativa numerosi studenti del quarto e del quinto anno di alcune scuole superiori del territorio già coinvolti in progetti di prevenzione Inail.