“Lunedì prossimo, 3 marzo alle ore 10:30, presso Palazzo Malvinni Malvezzi in Piazza Duomo, a Matera, si terrà un incontro speciale con il giornalista e scrittore Erri De Luca, organizzato nell’ambito di un evento dedicato al tema della pace. L’iniziativa rientra all’interno della rassegna "Consiglio e Cultura: La Casa dei Lucani", promossa dal Consiglio regionale della Basilicata, ed è stata organizzata d’intesa con la Provincia di Matera, che ha sostenuto attivamente l’evento”. Ad annunciarlo il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, sottolineando che: "Discutere di pace oggi significa affrontare uno dei temi più urgenti e complessi del nostro tempo. La presenza di Erri De Luca offrirà un'occasione preziosa di riflessione e approfondimento su valori fondamentali come il dialogo e la convivenza civile".



Anche il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, sottolinea l’importanza dell’incontro: "Siamo orgogliosi di ospitare un evento di così alto valore culturale e sociale. Parlare di pace con una figura come Erri De Luca significa dare voce a un tema fondamentale, che riguarda tutti noi e le future generazioni. Questa iniziativa dimostra come le istituzioni possano e debbano essere promotrici di cultura e dialogo".



“L’evento - conclude Chiorazzo - si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione sui valori della convivenza pacifica, dell’impegno civile e della responsabilità collettiva. La cultura, in questo contesto, diventa un mezzo essenziale per costruire consapevolezza e partecipazione attiva alla vita della comunità”.