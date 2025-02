L'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata conferma la sua partecipazione all’undicesima edizione del Business Tourism Management (BTM), in programma dal 26 al 28 febbraio 2025, presso il nuovo padiglione della Fiera del Levante di Bari. L’evento è una delle piattaforme strategiche per la promozione e la valorizzazione dell’offerta turistica lucana sul mercato nazionale e internazionale.

Nel suo stand, la Basilicata, inclusa tra i dieci luoghi da visitare in Italia nel 2025 dal quotidiano britannico “The Guardian” grazie al suo fascino autentico e all’offerta diversificata, racconterà le eccellenze paesaggistiche e culturali che la connotano dando un assaggio delle esperienze uniche che è in grado di garantire.

L'area espositiva sarà animata da 12 operatori e da alcuni comuni, tra cui Castelmezzano, Castelsaraceno e Ferrandina e il Gal Start2020, oltre a 20 operatori turistici, provenienti dalle aree del Metapontino, Matera, Pollino e Potentino, che avranno l'opportunità di incontrare circa cinquanta buyer italiani ed esteri provenienti da mercati chiave come Regno Unito, Germania, Norvegia, Svezia, Spagna e Stati Uniti.

“La partecipazione alla BTM - dichiara il Direttore generale di Apt, Margherita Sarli - voluta dagli stessi tour operator, sottolinea il legame tra Basilicata e Puglia. La vicinanza del capoluogo pugliese alla città di Matera e, in particolare, l'hub aeroportuale di Bari offrono collegamenti diretti verso 103 destinazioni in 30 paesi rendendo la Puglia una importante porta d’ingresso al territorio lucano. Oltre ad essere collegati con nazioni obiettivo fondamentali per la Basilicata (tra cui Stati Uniti, Germania, Inghilterra) risulta significativo anche per il turismo nazionale e di prossimità che vede la Puglia tra i principali bacini di utenza di flussi turistici lucani (169.800 arrivi nel 2023 registrando un + 13,93% rispetto all’anno precedente e 491.667 presenze con un + 8,12% rispetto al 2022).”

In questo contesto, si colloca inoltre anche l'annuncio avvenuto ieri a Matera, da parte di Neos Air (la compagnia aerea del Gruppo Alpitour) del nuovo volo diretto Bari-New York che sarà attivo dal 3 giugno al 15 ottobre 2025. “Il volo renderà la Basilicata più accessibile ai visitatori internazionali - conclude la DG - rappresentando un'opportunità per potenziare i flussi turistici”.