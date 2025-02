Il Comune di Sant’Arcangelo sarà presente a Roma il 25 e il 26 febbraio per sostenere la candidatura di ALIANO (MT), presente tra le dieci finaliste, a Capitale italiana della cultura 2027.

Il dossier che accompagna la candidatura di Aliano a capitale della cultura 2027 porta il titolo “LA TERRA DELL’ALTROVE”, immagine di una comunità e di una terra che guarda al futuro non disperdendo le sue radici.



Aliano, come l’intera Basilicata, è una piccola comunità dell’area interna dell’appennino italiano, simbolo di un’Italia vera, di un’Italia, come recita il libro del giornalista Luca Martinelli, bella dentro, in cui i luoghi marginali diventano opportunità.



La vittoria di Aliano, favorirebbe la conoscenza di un Paese ancora autentico, intriso di valori, di paesaggi, di tradizioni, di sapori, ma anche incontro di culture diverse, come lo stesso Comune di Aliano ci ha insegnato nello spettacolo della “Luna e i Calanchi”.

Una piccola comunità come palcoscenico della cultura sarebbe un bel segnale di fiducia e speranza per l’intero mezzogiorno d’Italia, simbolo di un popolo che può farcela.



Il sostegno ad Aliano è un canale importante per continuare a collaborare nell’ottica della solidarietà tra comunità confinanti in cui la cultura è la maggiore infrastruttura per unire sviluppo e crescita sociale.



Forza Aliano!!



IL SINDACO

Ing. Salvatore La Grotta