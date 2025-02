"GAL Lucania Interiore" partecipa e sostiene la candidatura di Aliano a Capitale Italiana della Cultura 2027, in vista dell’audizione pubblica fissata per domani 25 febbraio presso il Ministero della Cultura. «La dimensione rurale che contraddistingue la nostra Basilicata – dichiara Filomena Pugliese, Vice Presidente del "GAL Lucania Interiore" – trova in Aliano un autentico laboratorio di idee e progettualità, capace di raccontare la bellezza del territorio e, allo stesso tempo, di aprirsi all’“altrove” come spazio d’innovazione. Il dossier “Aliano, Terra dell’Altrove” è un esempio mirabile di come le Comunità, se sostenute nel loro percorso di crescita, possano diventare motori di sviluppo oltre che custodi di un patrimonio culturale inestimabile».



Il "GAL Lucania Interiore", da sempre impegnato a promuovere percorsi di valorizzazione delle aree interne, riconosce in questa candidatura un’opportunità strategica non soltanto per Aliano, ma per tutta la Basilicata. «Grazie a questa sfida – prosegue il direttore Ennio Di Lorenzo – si sta rafforzando una rete di collaborazioni tra istituzioni, associazioni e imprese che credono con forza nel potenziale della nostra terra. Un riconoscimento nazionale e internazionale potrà dare maggiore impulso alle economie locali e alla vivacità culturale di tutto il territorio lucano».



L’audizione al Ministero della Cultura, introdotta e coordinata dalla giornalista Rai Isabella Romano, vede schierate figure istituzionali e professionisti di spicco: il Sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo, l’Assessore regionale Cosimo Latronico, Annalisa Percoco (FEEM) e Gianpiero Perri, pronti a illustrare le ragioni e gli obiettivi di un progetto collettivo che non si ferma ai confini locali.



«Auguriamo ad Aliano e a tutti i protagonisti di questa avventura di saper trasmettere alla Giuria il valore e la passione alla base del dossier – conclude Pugliese –. Che questa candidatura diventi il simbolo di una Basilicata coraggiosa, pronta a rinnovarsi e a offrire al Paese un esempio di coesione e creatività».



È possibile seguire la diretta streaming dell’audizione al link:

https://www.youtube.com/watch?v=w4Tqk-paris