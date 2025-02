Domani a Garaguso nell'Aula Consiliare del Comune avrà luogo la tavola rotonda dal titolo: “Erbe Aromatiche e Vivaismo”, promosso da Italia Nostra, Miss Chef Basilicata, Regione Basilicata, Unpli, Associazione Made in Lucania, Club del Fornello di Rivalta, Greenpharma Potenza e Istituto Tecnico Agrario Pantanelli. Il convegno avrà inizio alle 10. Prenderanno parte alla tavola rotonda, moderata dal Presidente del Consiglio Comunale di Garaguso, Antonio Vitucci, la Sindaca del centro collinare materano Antonella Bilotta, Enza Spano, responsabile della Sezione Medio Basento Italia Nostra, Angela Stasi docente dell'Istituto Professionale Agricoltura, Vincenzo Candido, del dipartimento di scienze agrarie, forestali, alimentari dell'Università degli Studi di Basilicata. Le conclusioni saranno curate da Elena Labbate, Preside dell'Istituto Professionale Agrario Pantanelli di Garaguso. Durante la tavola rotonda saranno esaminati temi molto importanti per il settore in questione, come la tradizione delle erbe officinali la scienza e le opportunità e l'uso alimentare e spontaneo delle piante spontanee.