Potenza e Brienza (PZ) si preparano ad accogliere il dott. Ezio Aceti, rinomato psicopedagogista esperto in età evolutiva, per una serie di incontri formativi rivolti a docenti, studenti e genitori. L'iniziativa, promossa dall’Associazione "Centro Culturale San Paolo Odv di Basilicata" con il patrocinio del Comune di Potenza, rappresenta un'importante occasione di approfondimento su tematiche educative e relazionali.

Il 24 febbraio alle 15:30, presso l’I.I.S. "Da Vinci-Nitti" di Potenza, Aceti terrà l’incontro “La relazione pedagogicamente corretta” per docenti (di ogni ordine e grado) ed educatori, che mira a fornire strumenti per una comunicazione più efficace con gli studenti, favorendo un ambiente scolastico inclusivo e sereno. La sera, alle 18:30, parlerà ai genitori nella Sala Conferenze della Parrocchia “Santa Maria del Rosario” a Rione Betlemme sul tema “La bellezza dell’educare”, ponendo particolare attenzione al rapporto educativo tra genitori e figli in età scolare.

Il 25 febbraio, dialogherà con gli studenti del Liceo Linguistico e dell’ITE di Potenza e Brienza su “La conquista della libertà”, presso il Centro Sociale di Malvaccaro e l’I.I.S. "Da Vinci-Nitti" di Brienza, in cui affronterà le sfide educative e personali dei giovani, fornendo spunti di riflessione sul loro percorso di crescita.

Gli incontri con il dott. Aceti rappresentano un'opportunità preziosa per approfondire le dinamiche educative e rafforzare il dialogo tra scuola, famiglia e studenti, contribuendo a una crescita formativa condivisa. Siamo tutti invitati a partecipare.