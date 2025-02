Giornata Mondiale della Lingua Greca 2025 21/02/2025 Il 14 febbraio, nell’ambito del cartellone degli eventi del programma METAPONTION di PITAGORA 2025, l’Associazione OCCSE della Magna Grecia ha organizzato, in partenariato con l’EPLI Basilicata e con l’I.I.S. Bernalda Ferrandina, la Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca, dedicata al compianto samiota Dimitris Mavratzotis. L’evento si è articolato in due momenti: in mattinata, presso l’Aula Magna dell’I.I.S. Bernalda, in sinergia con la Rete di Scopo “Pitagora Network”, si è tenuta la presentazione dei lavori delle scuole dell'area di Magna Grecia candidate al concorso «L’eredità ellenica»; in pomeriggio, al Castello di Torremare di Metaponto, si è svolto un convegno con prestigiosi relatori.



Il testo ancora inedito, a cura della nostra Associazione, dal titolo “…e poi la chiamarono Methera. Pitagora, Matera e Metaponto. Mito storia e leggenda”, ha rappresentato la base del concorso. Erano presenti nutrite delegazioni degli istituti ammessi alle fasi finali. L’Istituto Comprensivo “Pitagora” di Bernalda, rappresentato dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Grazia Maria Marciuliano e dalla referente prof.ssa Celeste Lorito, ha presentato una performance realizzata dalla terza media del plesso di Metaponto, dal titolo “Dialogo con Pitagora”. Il Liceo “G. B. Vico” di Laterza, diretto dalla prof.ssa Luciana Lovecchio, ha proposto un elaborato digitale incentrato sull'influenza della cultura greca sia sulla storia della musica e dell’arte, sia sul pensiero scientifico, realizzato da 18 studenti di una classe quarta coordinati dalla prof.ssa Ornella Lazzaro. Il Liceo Classico "Pitagora" di Pozzuoli, diretto dal dott. Antonio Vitagliano, ha esposto una traduzione dal greco con relativo commento, realizzata da Antonio Lubrano, un alunno di una quinta classe, e curata dalle docenti, prof.sse Francesca Violante e Virginia Di Crisci, dal titolo “Diogene Laerzio e la morte di Pitagora: un omicidio politico?”. L’I.I.S. Bernalda Ferrandina ha presentato un reading realizzato da 11 alunni appartenenti a diverse classi, coordinati dalle prof.sse Barbara Lombardi, Filomena Musillo e Trofimena Proto, estratto dalla pièce teatrale di Vincenzo Maida “Teorema dell’essenza”, che ripercorre i momenti decisivi della lunga esistenza di Pitagora, in particolare il felice periodo in cui visse a Metaponto.



Prima della presentazione dei lavori la moderatrice, prof.ssa Lombardi, ha spiegato il senso di questa giornata ed ha introdotto i componenti della giuria presenti, che sono intervenuti con un saluto e una riflessione sull’evento: il prof. Mino Ianne, l’artista Maria Teresa Romeo, la prof.ssa Grazia Maria Marciuliano, Dirigente Scolastico dell’I.C. Pitagora di Bernalda, il prof. Giosué Ferruzzi, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Bernalda Ferrandina, capofila e fondatore della rete di scopo «Pitagora Network».



I lavori degli studenti, in forma di videoriprese effettuate dal media partner AreaWi-Metachannel, sono pubblicati sulle pagine social dell’Associazione OCCSE e sottoposti, fino al 28 febbraio, ad una votazione popolare che, unita alle preferenze espresse dalla giuria di qualità, determinerà la classifica finale. Il premio più prestigioso sarà assegnato alla scuola che avrà ottenuto il numero maggiore di voti.



Un particolare ringraziamento va alle aziende che, dando prova di grande sensibilità verso le iniziative culturali legate alle nostre radici, hanno messo a disposizione i premi destinati agli studenti: Circolo Velico Lucano di Policoro, Giardini D’Oriente – Deagest di Nova Siri, Alessidamo Club, Hotel Residence Kennedy, Camping Village Riva dei Greci e Hotel Palatinum di Metaponto.



La mattinata si è svolta in un clima di convivialità ed amicizia e si è conclusa con il fermo proposito di consolidare ulteriormente i rapporti tra le scuole e proseguire sulla strada intrapresa, quella del coinvolgimento sempre più ampio dei giovani in ogni progetto volto alla valorizzazione della comune identità magno-greca.



I lavori sono ripresi nel pomeriggio, presso la saletta del Meta Museo della Magna Grecia, nel Castello di Torremare di Metaponto, dove, dopo l’accensione della fiamma ad opera delle Naiadi di Metapontion, si è tenuto un convegno, moderato dallo studioso Saverio De Florio, in cui si sono avvicendati interventi autorevoli ed appassionanti. La pirotecnica prof.ssa Sandra Lucente, docente dell’Università di Bari, ha presentato una relazione dal titolo “Il teorema più dimostrato e il calcolo più petroso”; l’eloquente prof. Marco Galdi, docente dell’Università di Salerno, ha relazionato sul tema “L'influsso della tradizione giuridica greca e magnogreca sul diritto pubblico dei moderni”; la dotta prof.ssa Francesca Sogliani, docente dell’UNIBAS, ha illustrato il suo intervento intitolato "Alle origini di Matera. La presenza bizantina nelle evidenze archeologiche”; la coinvolgente dott.ssa Maria Koutra, Presidente della Comunità Ellenica «Maria Callas» di Taranto, ha parlato de “La lingua degli Dei”; l’accurata prof.ssa Maria Carmela Gaeta, docente IIS Bernalda Ferrandina, ha illustrato il suo intervento "Dalle radici del Pitagorismo ai frutti della Cristianità"; il sorprendente prof. Alfredo Bianchi, ha parlato di "Parole e Pietre: La Grecia nella storia e lingua del Materano".



In entrambe le sessioni l’OCCSE ha voluto rendere omaggio a Dimitris ospitando sua moglie Roula Stefanaki in collegamento da Samos.



La giornata/evento si è conclusa con un immancabile momento enogastronomico: il Sissizio, la cui protagonista indiscussa è stata la Crapiata pitagorica (a cui è stato riconosciuto il marchio di qualità PAT dal Ministero che ha validato il dossier da noi predisposto), accompagnata dai vini di Enotria Felix, che ha riscontrato ampio gradimento dei convenuti.



L’evento si è avvalso, oltre che della preziosa collaborazione dell’Associazione di Protezione Civile Metapontum, anche del Comando Carabinieri e Polizia Locale di Metaponto a cui va il nostro migliore ringraziamento.



Ulteriore e sentito ringraziamento va ai sostenitori morali di questa edizione che hanno inteso concedere, rilevando l’elevato livello culturale delle attività programmate, il loro prestigioso patrocinio: UNIVERSITÀ DI BASILICATA – DIUSS, COMUNE DI MATERA, CONSOLATO DI GRECIA IN BRINDISI, FEDERAZIONE DELLE COMUNITÀ ELLENICHE, SOCIETÀ FILEEELENICA ITALIANA, COMUNITÀ ELLENICA MARIA CALLAS, SOCIETÀ FILOSOFICA ITALIANA – TARANTO, CONFCOOPERATIVE DI BASILICATA.



Nel ricordare a tutti il prossimo appuntamento, previsto per l’evento dell’8 marzo, in cui, tra l’altro, verranno consegnati i premi del concorso “L’eredità ellenica”, vogliamo rivolgere a tutti coloro che si sono spesi per la realizzazione di questa edizione il nostro immenso GRAZIE.





