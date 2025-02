Filippo Roma, storico volto de Le Iene e giornalista televisivo, torna in libreria con il suo nuovo romanzo, Si Ami Chi Può, edito da Armando Curcio Editore.

Le montagne all'orizzonte, una strada, un'auto e due passeggeri: la copertina del libro racconta già la natura on the road della storia. Un viaggio non solo nel senso letterale del termine,, ma anche attraverso le emozioni dei personaggi. Il libro, infatti, racconta l’ultimo viaggio di Anita e suo figlio Lorenzo. Quando Anita scopre di essere malata, decide di recuperare il tempo perduto, sciogliere vecchie incomprensioni e affrontare i fantasmi del passato. Per lei, il viaggio diventa un percorso interiore, una catarsi necessaria per rivelare un segreto che potrebbe cambiare tutto. Il suo obiettivo è dimostrare a Lorenzo che, alla fine, l’unica cosa che conta davvero è l’amore.



L’ambientazione del romanzo è Chiaromonte, in Basilicata, una scelta che lo stesso Roma ha spiegato a Il Mattinoquotidiano.it: «Ho scelto questa regione proprio perché la conosco poco. Da sempre mi affascina per la sua bellezza e il suo mistero, e ho voluto trasporla nel romanzo proprio come la immagino: un luogo da scoprire».





