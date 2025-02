L’imperfezione intesa non come limite, ma come potenziale; punta su questo il Gal “ La Cittadella del Sapere”, per valorizzare e promuovere l’autenticità dei borghi, le eccellenze enogastronomiche ed i paesaggi culturali dell’area Lagonegrese – Alto Sinni Val Sarmento – Mercure – Pollino. Una nuova strategia di sviluppo, denominata ‘Le terre Imperfette’ presentata con successo nella seconda giornata della Bit di Milano 2025. “A caratterizzare in modo significativo i borghi dell’area Sud della Basilicata è l’’imperfezione’, ma anche l’immediatezza dell’anima rurale, la genuinità dell’offerta turistica e la singolarità delle esperienze da vivere - hanno spiegato nello stand milanese dell’Apt, i responsabili del progetto- tutto ciò è ben delineato nella strategia di sviluppo che può consentire di celebrare in modo innovativo l’identità del territorio”. L’imperfezione intesa anche come linea di promozione nell’ambito dell’attuazione della Strategia Open Sea Blu Economy attuata dalla stessa “La Cittadella del Sapere” in qualità di Gal Pesca della Basilicata. Una traiettoria delineata alla presenza di Cosimo Latronico, assessore al salute e al benessere della Regione Basilicata; Franco Muscolino, presidente del Gal “La cittadella del Sapere”; Massimiliano Padula, vice sindaco di Policoro; Pasquale Gizzi, assessore al Turismo e Promozione Territoriale di Nova Siri; Pasquale di Matteo, vice sindaco di Rotondella e Margherita Sarli, direttore generale APT Basilicata. Un dibattito a più voci, moderato da Valeria Altobelli ed arricchito dagli interventi di Tatiana Cini, advisor Ptsclas ; Massimiliano Pulice, responsabile Cassa Depositi e Prestiti; Luigi De Siervo, amministratore delegato Lega Serie A; Alberto Barbera, direttore artistico del Festival di Venezia e Giampaolo Morelli, attore. “ Le Terre Imperfette - è stato spiegato durante l’incontro - prevede l’ideazione di un piano eventi dedicato al nuovo format “Festival dell’Imperfezione”, primo festival diffuso dell’area del Gal sul tema imperfezione e a quello del “Mercato Terre imperfette”. Il Festival vedrà la partecipazione delle comunità del territorio e il coinvolgimento di intellettuali, scienziati, artisti. Le risorse enogastronomiche saranno invece messe a valore nell’ottica del terroir ossia del prodotto che racconta il territorio delle 5 valli del comprensorio rappresentando un appuntamento goloso e culturale al tempo stesso ben coniugando la qualità di prodotti tipici come peperone crusco, il cece ribelle, i cereali antichi, il tartufo con le tradizioni locali. Un viaggio nell'imperfezione quello proposto che rappresenta - hanno concluso gli ideatori - l’occasione per rendere attrattiva e competitiva un’offerta di qualità del territorio del Gal “La Cittadella del Sapere” che interessa tutta la filiera dell’accoglienza, dell’ospitalità e dei servizi al turista”.