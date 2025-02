Nei giorni scorsi, l'Istituto Comprensivo Statale Don Milani - Leopardi di Potenza è stato protagonista di un'importante iniziativa di solidarietà, promossa dall'Associazione Dalla Basilicata all'Italia - Non Lasciamo Indietro Nessuno. Svolta una raccolta che ha ottenuto un risultato straordinario, con oltre un quintale di alimenti, tra cui in particolare biscotti, brioche e zucchero, beni di primaria necessità per molte famiglie indigenti assistite dall'associazione.



L'iniziativa ha visto la partecipazione entusiasta di tutti i plessi dell'istituto per 16 classi complessive, dimostrando ancora una volta la grande sensibilità della comunità scolastica verso il tema della solidarietà.



"Questo è ormai il quarto anno che organizzo questa raccolta all'interno dell'Istituto dove lavoro come docente – ha dichiarato la presidente dell'associazione, Rita Marsico – e la risposta delle famiglie è sempre straordinaria. L'aspetto più gratificante, però, è che sono proprio gli alunni a sollecitare maggiormente i loro cari al dono. Dopo anni di educazione alla solidarietà, sanno bene che ogni goccia contribuisce a formare l'oceano di amore di cui il mondo ha bisogno per garantire uguaglianza ed equità".



L'Associazione Dalla Basilicata all'Italia - Non Lasciamo Indietro Nessuno continua così il suo impegno nel sostenere chi è in difficoltà, grazie al supporto di istituzioni scolastiche, famiglie e studenti, che si dimostrano sempre più sensibili e attivi nel promuovere valori di condivisione e inclusione sociale. Un sentito ringraziamento è rivolto a coloro che hanno reso possibile la raccolta, confermando che la solidarietà è un valore che cresce e si rafforza grazie all'impegno comune.