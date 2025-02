Dopo i nuovi dati aggiornati di Confcommercio che, ancora una volta, segnalano la grande difficoltà a reperire il personale di cui le imprese non solo del terziario hanno bisogno, non possiamo più aspettare. E’ urgente intervenire sulla formazione di professionisti; il mondo del lavoro ne ha bisogno. A sostenerlo è Biagio Salerno, presidente del Consorzio Turistico Maratea, riferendo che alla vigilia delle festività pasquali e dei ponti di primavera - che segnano l’avvio della nuova stagione turistica - le imprese di Maratea non sanno più a chi rivolgersi per assicurarsi che l’avvio avvenga con tutto il personale indispensabile, specie per la ristorazione e gli addetti ai servizi alberghieri. Le abbiamo provate tutte rivolgendoci ad Agenzie, attraverso offerte-annunci sui social, in collegamento con colleghi di tutta Italia, ma ogni anno c’è lo stesso rischio di riaprire senza personale sufficiente ed adeguato.







Bene ha fatto la regione Basilicata – aggiunge - con un intervento concreto ascoltando le aziende. Gli Avvisi Pubblici presentati dall’Assessore Francesco Cupparo danno una prima e parziale risposta specie con la formazione continua dei lavoratori delle imprese (sia grandi imprese che pmi, anche imprese in crisi o in fase di riconversione - 13,4ml); per il commercio (3 ml); l’avviso pubblico a favore delle strutture ricettive e ristorative (pmi) per potenziare la filiera turistica (15 ml); l’avviso pubblico per incentivi all’occupazione di universitari in azienda (6 ml). La carenza di personale qualificato non è solo una sfida per il settore della ristorazione e dell’ospitalità, ma un problema che coinvolge molteplici ambiti. Il Consorzio Turistico Maratea propone la necessità di procedere alla riforma delle scuole professionali e avvicinarle al mondo del lavoro potrebbe essere davvero la soluzione per rispondere a questa necessità. Una delle prime cose urgenti che le scuole potrebbero fare – sostiene Salerno - è aggiornare i loro programmi, non solo insegnando la teoria, ma introducendo corsi intensivi che includano competenze pratiche direttamente legate al mestiere. L’educazione, infatti, dovrebbe rispondere alle esigenze del mercato, formando giovani non solo con un diploma, ma con una preparazione concreta che li renda pronti ad affrontare le sfide lavorative. Incorporare periodi di formazione in azienda durante il percorso scolastico potrebbe colmare questa lacuna. Le scuole potrebbero collaborare con le aziende per offrire tirocini o stage che permettano agli studenti di entrare in contatto con il mondo del lavoro fin da subito, acquisendo esperienza pratica, ma anche imparando a risolvere problemi reali. Avere una scuola finalmente aperta al mondo del lavoro. Inoltre, dovrebbe esserci un orientamento che aiuti i giovani a comprendere che il lavoro non è solo un mezzo per guadagnarsi da vivere, ma una chiave per la realizzazione personale e la costruzione di un futuro migliore. La consapevolezza che un mestiere ben appreso non solo garantisce indipendenza economica, ma apre anche le porte a una carriera soddisfacente, è fondamentale. Le scuole dovrebbero considerare il valore delle competenze tecniche e pratiche, non solo quelle teoriche. Per il Presidente del Consorzio l’apprendimento pratico può trasformare l’approccio dei giovani verso il lavoro, rendendoli più motivati, produttivi e pronti a rispondere alle necessità del mondo del lavoro . Infine, suggeriamo un obiettivo importante , se i giovani acquisiscono competenze di alta qualità, le aziende saranno pronte a riconoscere il loro valore e premiarli con stipendi adeguati. Il giusto riconoscimento economico per un lavoro ben fatto è un incentivo per il giovane e stimola l’eccellenza. Riformare il sistema scolastico, con particolare attenzione alla formazione professionale e alle collaborazioni con le aziende, potrebbe dunque essere una risposta efficace al problema della carenza di manodopera qualificata. Le aziende potrebbero entrare in gioco in questo processo di riforma in modo fondamentale dando la piena disponibilità alla formazione.