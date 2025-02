Bella, interessante e molto partecipata è stata la presentazione del libro “Il sentiero dei dieci” (Piemme, 2024) di Davide Lerner, giornalista e scrittore, tenutasi presso l’auditorium del centro culturale “Francesco Saverio Nitti” e organizzato dall’omonima Associazione con il patrocinio del comune di Melfi.



L’incontro, che ha aperto la programmazione culturale del nuovo anno, è stato introdotto dal direttore di Associazione Nitti Gianluca Tartaglia, e dai saluti istituzionali del presidente del consiglio comunale di Melfi Vincenzo Destino.



Nel presentare il libro e animare il dialogo con l’autore, il giornalista Eugenio Montesano ha sottolineato come ‘Il sentiero dei dieci’ è “un reportage narrativo che, attraverso la storia di una piccola comunità israeliana al confine con Gaza, riesce a illuminare le dinamiche più profonde del conflitto israelo-palestinese. Davide Lerner usa la vicenda di Netiv Ha'asara - il villaggio israeliano più vicino alla Striscia di Gaza - come una lente per esplorare come due popoli che un tempo si conoscevano, lavoravano insieme e a volte erano persino amici, siano diventati completamente estranei l'uno all'altro. Con una scrittura equilibrata e sensibile, l'autore intreccia le storie personali dei residenti con l'evoluzione storica dei rapporti tra le comunità, mostrando come la progressiva separazione fisica abbia portato a una distanza esistenziale che rende oggi il dialogo quasi impossibile. Il libro è particolarmente efficace nel mostrare il contrasto generazionale: mentre i residenti più anziani ricordano un'epoca di relativa coesistenza, i loro figli e nipoti conoscono solo il conflitto. Una lettura necessaria per comprendere le radici dell'attuale tragedia e per provare a immaginare un futuro diverso”.



Ed è stato proprio questo l’intento dell’incontro culturale che ha riscosso l’apprezzamento unanime del numeroso pubblico presente e la soddisfazione dell’autore.



“Raramente mi era capitato di presentare il mio libro in un contesto così accogliente e stimolante”, ha detto Davide Lerner. “Potendo contare sull’apporto di un presentatore preparato e competente come Eugenio Montesano di TGR Basilicata, sull’organizzazione impeccabile dell’Associazione Nitti e su un pubblico partecipe ed interessato”. Prima di entrare nel merito del suo libro, Lerner ha contestualizzato la guerra in corso spiegando le origini e le tappe principali del conflitto. “Prendersi una decina di minuti per ripercorrere la storia di questa vicenda complicata ha aiutato la sala ad entrare nel vivo del seguito del dibattito”, ha commentato Lerner, “grazie ad un’idea azzeccata suggerita in extremis dal direttore di Associazione Nitti, Gianluca Tartaglia”. E ancora, “Nella parte finale dell’evento la testimonianza inaspettata di Emad Nasser, un radiologo di Gaza che da anni risiede e lavora in Lucania, ha reso ancora più vivide le nostre riflessioni”.