“La partecipazione della Basilicata alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) 2025 a Milano, rappresenta un’importante occasione per promuovere non solo le nostre eccellenze culturali e paesaggistiche, ma anche un modello di sviluppo attento alla salute e al benessere delle persone. Turismo sostenibile significa anche garantire servizi sanitari accessibili, percorsi di inclusione e politiche di prevenzione che rendano la nostra regione sempre più attrattiva e vivibile.”



È quanto dichiara l’Assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, presente oggi all’evento milanese, che vede la Basilicata protagonista di un fitto programma di incontri organizzati dall’APT (Agenzia di Promozione Territoriale) Basilicata.



“In un’epoca in cui il turismo del benessere è in forte crescita, la Basilicata può distinguersi grazie alla qualità dell’aria, alla biodiversità dei suoi territori e alla possibilità di vivere esperienze autentiche a stretto contatto con la natura. Gli investimenti previsti nel PNRR e nel Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) rappresentano opportunità strategica per la rigenerazione urbana dei nostri territori, specie delle “aree interne”, non solo per quanto attiene il mero recupero infrastrutturale ma anche il rilancio del tessuto sociale e la gamma dei servizi da offrire ai cittadini e ai visitatori” aggiunge l’Assessore.



Nel corso dell’evento, la regione presenta un’ampia offerta turistica che spazia dal turismo outdoor alla valorizzazione dei borghi, dall’innovazione digitale alla sostenibilità, con un’attenzione particolare al benessere e alla qualità della vita.



“La Basilicata si propone come un modello di turismo che non si limita alla bellezza dei suoi paesaggi, ma che diventa esperienza di vita sana e autentica. Investire su benessere, accessibilità e innovazione significa rendere la nostra regione sempre più competitiva e attrattiva, offrendo a cittadini e visitatori un ambiente ideale per vivere e scoprire il territorio in armonia con la natura e con sé stessi”.