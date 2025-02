I ritmi naturali e lenti dell’evoluzione umana sono oggi compromessi. Le opportunità di socializzazione, fondamentali per confrontarsi sulle problematiche del benessere e della condivisione, sono insufficienti. Il volontariato, oggi più che mai, svolge un ruolo cruciale nella promozione sociale attraverso la reciprocità.



Le attività promosse dall'Associazione Lucaniaworld nei settori sociali e del volontariato creano occasioni, seppur a piccola scala, per riflettere sull’attuale velocità dell’evoluzione, che ha superato quella naturale che avrebbe potuto aiutare gli esseri umani a gestire le tecnologie.



Per questo, il progetto “Non più contro se stessi” organizza un incontro per riflettere sulla prevenzione pre-sanitaria e su stili di vita che favoriscano il ritorno alla consapevolezza del sé.



Il programma inizierà sabato 8 febbraio 2025 alle ore 16.00 presso il Centro Servizi al Volontariato della Basilicata, a Potenza, con un saggio di Taijiquan tenuto dalla M° Cheng, per risvegliare ed equilibrare l'energia interiore e calmare la mente e le emozioni. Seguiranno degustazioni salutistiche a cura dei facilitatori naturempatici, e al termine si esibirà la Concert Band “Città di Potenza” diretta dal M° Paola Guarino, con un programma di brani originali per orchestra di fiati e colonne sonore.



I partecipanti potranno, se desiderano, aderire al gruppo di progettazione impegnato nel programma, che si ispira alle culture del benessere naturempatico.



L’iniziativa vuole sottolineare l’impegno del volontariato e dei cittadini nel progettare e sperimentare servizi che rispondano ai bisogni di supporto all’autoconsapevolezza, contribuendo alla promozione di un diffuso benessere, anche per il controllo delle tecnologie.