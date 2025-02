Il GAL START 2020 sarà presente, il 9 e il 10 febbraio prossimi, alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo, presso la Fiera Milano-RHO nell’ ambito del progetto di cooperazione BRAND RURALE BASILICATA per promuovere, ad operatori italiani ed esteri, un’offerta turistica rappresentata dai territori dell’entroterra regionale (bellezze paesaggistiche ed architettoniche, enogastronomia, artigianato, tradizioni).

A comunicarlo, con una nota, è il GAL START 2020 Angelo Zizzamia. ‘’La nostra partecipazione - dichiara il Presidente del Gal Angelo Zizzamia - ad uno dei più importanti eventi turistici del settore turistico si integra con le attività messe in campo dall’APT Basilicata e rappresenta una concreta opportunità di favorire la valorizzazione degli interventi realizzati attraverso il nostro Piano di Azione Locale e le misure di cooperazione interterritoriale’’

Oltre alle attività di informazione e promozione rivolte al pubblico, il Gal Start2020 sarà protagonista, nella giornata di domenica 9 febbraio, di uno dei talk promossi dall’ Agenzia di Promozione Turistica della Basilicata, per illustrare risultati ed obiettivi del progetto di cooperazione interterritoriale BRAND RURALE BASILICATA.

‘’In un mercato come quello attuale - continua Zizzamia - così dinamico ed in continua evoluzione, i Gal Lucani hanno intuito la necessità e l’importanza di puntare sui propri elementi di differenziazione, trasformandoli in punti di forza e in attrattive uniche, come il mare, l’enoturismo, l’olioturismo e le eccellenze enogastronomiche. In questo modo – prosegue il Presidente - offerta turistica di Matera e della Costa Ionica è possibile coniugare i borghi ed i paesaggi rurali, contribuendo ad un prodotto turistico unico. Partendo proprio dalla domanda, ossia da ciò che oggi il turista cerca, i Gal intendono ridisegnare la propria ricca e variegata offerta in prodotti turistici, per soddisfare le esigenze sempre più mutevoli del viaggiatore e il suo bisogno di vivere esperienze. ‘’

La partecipazione alla BiT permetterà inoltre di presentare, in anteprima, i cataloghi turistici realizzati nell’ambito del progetto di cooperazione “Cammini Culturali e Creativi” , intervento di valorizzazione del di percorsi turistici slow attuato insieme al GAL La Cittadella del Sapere

‘’Con questi cataloghi – conclude Zizzamia - abbiamo voluto realizzare uno strumento di informazione per i TO e le agenzie di viaggio che ponesse al centro della proposta le offerte culturali dei nostri centri storici realizzate attraverso il Bando “Ultimo Miglio’’