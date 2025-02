Satriano di Lucania si prepara ad accogliere l'edizione 2025 di "A Pranzo con il Rumita", un laboratorio dedicato alla creazione della maschera del Rumita, simbolo del Carnevale di Satriano e della "Foresta che Cammina".



Il primo incontro, tenutosi il 26 gennaio, ha visto la partecipazione di appassionati provenienti dalla Basilicata e dalla Puglia. Il laboratorio si terrà tutte le domeniche prima del Carnevale, con i prossimi appuntamenti fissati per il 2 febbraio, 9 febbraio, 16 febbraio e 23 febbraio, offrendo a residenti e visitatori l'opportunità di partecipare attivamente alla preparazione dei 131 Rumita della Foresta che Cammina.



Il programma della giornata inizia alle 10:00 presso il Mercato Coperto di Satriano, punto di ritrovo per i partecipanti. Da qui, alle 10:30, si partirà per una passeggiata nei boschi circostanti per raccogliere l'edera, materiale essenziale per la realizzazione della maschera del Rumita. Dopo la raccolta, alle 12:30, si condividerà un pranzo comunitario, un momento di convivialità in cui ciascuno è invitato a portare un contributo culinario e le proprie stoviglie riutilizzabili, promuovendo così pratiche sostenibili. Nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, si procederà alla costruzione della propria maschera.



La partecipazione all'evento è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria. Per iscriversi o ottenere ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 327 772 2142. Questo laboratorio rappresenta un'occasione unica per vivere da protagonisti la preparazione del Carnevale di Satriano, contribuendo alla creazione della "Foresta che Cammina", una manifestazione collettiva che celebra il legame profondo tra la comunità e la natura. Chi costruisce la propria maschera potrà poi partecipare attivamente alla Foresta che Cammina il 2 marzo 2025.



Per chi non potesse venire a Satriano prima di questa data, è possibile prenotare un Rumita a distanza, fornendo nome, cognome, numero di telefono e altezza, e gli organizzatori provvederanno alla sua costruzione.



Inoltre, le persone interessate possono partecipare anche solo per osservare come si realizza la maschera, vivendo comunque un'esperienza immersiva nella tradizione del Carnevale.



Per maggiori dettagli sull'iniziativa e sul programma completo del Carnevale, si invita a visitare il sito ufficiale: www.carnevaledisatriano.it



Non perdete l'opportunità di vivere da protagonisti il Carnevale di Satriano, che si terrà l'1 e il 2 marzo 2025.