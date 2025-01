Sovraindebitamento: ne parliamo con il presidente dell'OCC Daniele Brancale 31/01/2025 Risanare o ridurre il debito, una problematica che riguarda tante famiglie ed imprese che per diversi motivi gravitano in una situazione di sovraindebitamento. A difesa di questi esistono gli OCC (Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento) ai quali ogni singolo cittadino può rivolgersi. Per discuterne e capire in maniera più approfondita la tematica, abbiamo interpellato Daniele Brancale, uno dei presidenti OCC per quanto riguarda la circoscrizione del tribunale di Lagonegro con sede a Sant’Arcangelo:

Il Ministero della Giustizia ha autorizzato l'apertura dell'OCC, di cosa si tratta?

Si tratta di un ente preposto ad assistere individui ed imprese in difficoltà economiche che non riescono a far fronte ai propri debiti.

Quindi creare una trattiva per chi ha un sovraindebitamento?

Attraverso questo organismo viene data la possibilità di negoziare riduzioni del debito concedendo un piano di rientro per la stabilità finanziaria. L’assistenza è particolarmente utile per uscire dall’indebitamento.

E vi possono accedere tutti?

Possono accedere cittadini e privati, sia coloro che hanno problemi riguardo a vecchie attività sia chi svolge tutt’ora una professione commerciale. Il debito viene affrontato in maniera globale, quindi comprende quello verso un ente pubblico, una banca, una finanziaria e via dicendo.

Quindi qualsiasi tipo di debito.

Ovviamente ci devono essere dei presupposti previsti dalla legge, al verificarsi di determinate condizioni. Si deve trattare di un indebitamento tra virgolette incolpevole. Viene chiamato il requisito della meritevolezza, cioè se il giudice rileva che effettivamente questo indebitamento è comunque stato causato anche da fattori che non dipendono dalla persona, per fare qualche esempio semplificativo, una malattia di un figlio per il quale si è dovuto spendere dei soldi, oppure una separazione, un'attività economica che ha subito la crisi del Covid e di conseguenza un evento non calcolabile ecco dinanzi a queste situazioni e questi fattori il legislatore prevede la possibilità di poter ridurre il proprio debito e poi stabilire un piano di rientro con cui appunto pagare quella parte di somma che resta così come ha stabilito il giudice.

E gli OCC sono il tramite per discutere del debito con il giudice.

Esatto, questa è l'importanza dell'OCC. Per avere questa cosiddetta esdebitazione, prima di andare dal giudice devi per forza passare da un OCC, un organismo della crisi che appunto lavora come se fosse un ausiliario del giudice, un CTU (consulente tecnico d’ufficio), il quale fa il lavoro preventivo. In pratica, se l'OCC rileva la meritevolezza di avere l'esdebitazione, successivamente le probabilità di ottenere l’emissione del decreto di esdebitazione da parte del giudice saranno altissime.

Come vengono nominati gli OCC?

Essendo organismi terzi ed imparziali vengono accreditati dal Ministero della Giustizia. Viaggiano per circoscrizione del Tribunale.

Lei è un presidente OCC, uno dei pochi per quanto riguarda il Tribunale di Lagonegro?

Al momento per quanto riguarda il Tribunale di Lagonegro che è quello dove ricade un gran numero di comuni presenti sul territorio lucano ma anche alcuni della vicina Campania ce ne sono soltanto altri due, di cui uno è dell'Ordine degli Avvocati e sono situati entrambi a Lagonegro. La novità è la partnership dell'Associazione Nazionale dei Diritti del Debitore e il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Potenza. Assieme abbiamo costituito questo organismo del quale ne sono il presidente mentre il referente è il professor Stefano Mustica che è anche un punto di riferimento nazionale dell'associazione “I Diritti del Debitore”.

Quindi un nuovo servizio per il territorio.

E’un servizio di segretariato sociale, tanto è vero che abbiamo chiesto il patrocino anche al comune di Sant’Arcangelo, sede presso la quale ci troviamo, quando abbiamo preparato la documentazione da inviare al Ministero della Giustizia.

Per accedere a questo servizio tramite la vostra sede a Sant’Arcangelo oltre al presentarsi di persona esistono anche altri metodi?

Se si va sul sito nazionale dell'Associazione “I Diritti del Debitore” (www.idirittideldebitore.com), nella sezione dove siamo, quindi dove sono gli organismi in tutta Italia, si clicca su Basilicata, tribunale Lagonegro, dove ci sono gli estremi sia del sottoscritto che della sede per poterci contattare o se si preferisce si può scrivere direttamente sulla mail: consulenzadebitoria@libero.it. Da qui si può fare un primo step per capire se è una situazione che può essere trattata con una procedura da sovraindebitamento o meno, in modo tale che nel caso non vengono riscontrate le giuste cause si fanno evitare i costi del servizio che variano in base all'importo del debito, con i compensi che sono previsti dalle tariffe a livello ministeriale. Se a seguito di una prima analisi ci rendiamo conto che ci sono i presupposti, si può avviare l'iter e quindi si presenta una vera e propria domanda per un ricorso al giudice in tribunale, il quale in presenza dei presupposti emetterà un decreto di esdebitazione e quindi potrà consentire la liberazione anche di debiti importanti con una somma ridotta.



Carlino La Grotta



