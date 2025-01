Cinque maestri pasticcieri lucani protagonisti nella 46esima edizione del Sigep- The World Dolce Expo, che si è svolta alla Fiera di Rimini dal 18 al 22 Gennaio. A comunicarlo in una nota la Confederazione Pasticceri italiani (Conpait) di Basilicata.

Il lavoro di squadra dei soci lucani, guidati dal coordinatore regionale Davide Lauria e dal maestro Luciano Forliano, ha dato vita al “Fior di Lucania” che racchiude alcune delle eccellenze del territorio lucano e che ha rappresentato la Basilicata al Sigep presso lo Stand Conpait. Si tratta di un gelato Fior di latte aromatizzato allo zafferano e al miele con una variegatura al Sambuco di Chiaromonte e un pralinato di mandorle. Si ringraziano a tal proposito le aziende sponsor “Zafferano che passione” di Anzi, l'azienda Apistica “La Favola” di Calvello e la “Pasticceria Donadio” di Chiaromonte.

Sono stati presentati inoltre al numeroso pubblico presente i “Cruscantucci al cioccolato” della Pasticceria Giulia di Senise e ad opera del maestro Mariella Policicchio, il “Calzone genzanese” e il “Panettone di Monteserico” della pasticceria Cumuniello di Genzano di Lucania ad opera del maestro Luigi Cumuniello e il “Monte Ciglio” pensato per raccontare del popolo Pignolese ad opera del maestro Gerardo Pacilio.

“Lo Stand Conpait è stato per la nostra regione un'importante vetrina e non possiamo non ringraziare il presidente nazionale Angelo Musolino per la sua disponibilità e per il suo impegno nei riguardi della pasticceria italiana.

Come associazione ci impegnamo costantemente alla valorizzazione del nostro territorio e delle eccellenze ivi presenti, mettendo sempre al centro delle nostre attività il bene comune con la consapevolezza di lavorare per un progetto proficuo per la collettività”.