La mostra "Les Elles des Jeux - Sport è parità di genere" si terrà venerdì 17 gennaio 2025 presso l'IIS Carlo Levi di Sant'Arcangelo, con il programma originale.



Creata dal Museo Nazionale dello Sport di Nizza in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, la mostra celebra la lotta delle donne per ottenere la parità di genere nello sport, con un focus sulle Olimpiadi. Inizialmente escluse dalle prime edizioni dei giochi moderni, le donne hanno gradualmente conquistato il diritto di partecipare e raggiunto traguardi significativi.



L'evento di apertura vedrà la partecipazione dei campioni sportivi locali Terryana, Orsola e Francesco D'Onofrio, già testimonial del progetto Erasmus+ SPORT.BAS dell'Ufficio scolastico per la Basilicata. La mostra rimarrà aperta all'IIS Carlo Levi di Sant'Arcangelo (PZ) dal 13 al 31 gennaio 2025.