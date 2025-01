Il 19 gennaio 2025, alle ore 9:00, la località Sellata-Pierfaone ad Abriola (PZ) ospiterà la giornata nazionale “Sicuri in Montagna – Inverno”, un appuntamento dedicato alla prevenzione degli incidenti legati alla stagione invernale. L’evento è organizzato dal Servizio Regionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata e offre un ricco programma formativo e pratico.

Tra le attività previste, uno stand informativo, la presentazione dell’app GeoResQ per la gestione della sicurezza in montagna, l’esposizione di materiali e attrezzature tecniche e un campo dedicato alle prove pratiche di autosoccorso con dispositivi ARTVA.

L’evento rappresenta un’occasione preziosa per avvicinarsi al mondo della montagna in modo consapevole, riscoprendo la libertà di esplorare, ma anche l’importanza di adottare comportamenti responsabili per proteggere la propria incolumità e quella degli altri.