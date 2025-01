La musica sarà protagonista sabato 4 gennaio a Venosa, con il concerto del coro gospel Atlanta Gospel Voices, in programma alle ore 19.30 nella Chiesa di San Filippo Neri, nell’ambito della diciottesima edizione del Festival dei Cinque Continenti, rassegna di spettacoli e arte curata della Artistica Management con il sostegno del Comune di Venosa, in collaborazione con il Basilicata Gospel Festival.

La formazione americana, guidata da Marsha Wilson e proveniente dalla Georgia, regione nel Sud degli Stati Uniti profondamente legata alla tradizione gospel, proporrà un ricco repertorio di musica gospel contemporanea e spiritual, insieme a brani soul e rhythm’n’blues. Completano il quintetto voci e piano dell’Atlanta Gospel Voices le cantanti Heather Denson, Mazelle Stirtmire, Crystle Simmons e il pianista Elvis Lewis Jr., tutti professionisti che hanno collaborato con importanti musicisti e gruppi del panorama gospel americano.

Il concerto di Venosa è l’ultimo di un tour in sette tappe che ha contraddistinto la sesta edizione del Basilicata Gospel Festival, rassegna itinerante di concerti nei borghi lucani che offre al pubblico l’energia dell’autentica musica gospel degli Stati Uniti d’America. Il tour, a partire dallo scorso 27 dicembre, ha fatto tappa a Chiaromonte, Maschito, Forenza e Salandra, Atella, Viggiano (PZ).

Il Basilicata Gospel Festival ospita in ogni edizione importanti formazioni gospel internazionali, consentendo un vitale scambio culturale e permettendo agli spettatori di conoscere il vero gospel di matrice afroamericana: un canto che racchiude fede, amore e gratitudine, che sa emozionare, trascinare, comunicare messaggi di gioia.

La speciale versione natalizia del Festival dei Cinque Continenti prosegue fino al 6 gennaio con altri cinque appuntamenti. Domenica 5 gennaio il cielo di Venosa si accenderà di stelle in occasione dell’evento “Aspettando la Befana”, per illuminare la strada che porterà la Befana in città. Alle ore 18 piazza Umberto I si riempirà di bambini accompagnati dai loro genitori, nonni o zii, per un suggestivo lancio delle lanterne volanti che lascerà tutti a bocca aperta e a testa in su.

Alle 18.30 Luca Regina sarà protagonista con il suo “One man show”: uno spettacolo esplosivo basato sui migliori sketch, le gag più esilaranti e gli effetti magici più deliranti proposti in 20 anni di attività. Luca Regina, dal 1991 a oggi si è esibito in tutto il mondo, dagli studi televisivi di Zelig Circus e Le Plus Grand Cabaret du Monde ai varietà campioni di incassi in Francia e Canada col grande trasformista Arturo Brachetti, con il duo Lucchettino.

Alle 19.30, sempre in piazza Umberto I, all’interno del contesto dei Mercatini di Natale organizzati dall’ASD Team Alto Bradano, la band Tuttocompreso scalderà la serata con la musica delle hit nazionali e internazionali degli anni ‘70 e ‘80.

Il Festival dei Cinque Continenti si chiuderà lunedì 6 gennaio con lo spettacolo itinerante “Mercanti d’Oriente - I fratelli Cammelli” della Baracca dei Buffoni, che partirà dalla Chiesa di San Filippo Neri alle ore 17.30, per finire alle 19 con il ritorno di Luca Regina in “Rido da Re”, spettacolo comico, magico e visuale adatto a un pubblico di ogni età.