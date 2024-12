Giovedì 2 gennaio, alle ore 18, al Cecilia Centro per la Creatività di Tito arriva il circo contemporaneo con “Gran Cabaret Madera”, spettacolo per tutte le età della compagnia Circo Madera tra musica dal vivo, circo e teatro comico. L’appuntamento è il secondo in cartellone all’interno della terza edizione di “Scintille”, rassegna di teatro ragazzi per famiglie realizzata dalla Compagnia Teatrale Petra con il sostegno del Comune di Satriano di Lucania, attraverso il Programma Operativo Val d’Agri, e del Comune di Tito.

“Gran Cabaret Madera”, regia di Silvia Laniado, con Silvia Laniado, Roberto Sblattero, Nicola Bertazzoni, Donatella Zaccagnino, Isaac Valle e Luca Costanzo, fonica e luci Martino Scaglia, è uno spettacolo tout public comico e dinamico. Un vero e proprio elogio al fallimento, in cui una serie di personaggi improbabili prova a fare il proprio numero, ma c’è sempre qualcosa che va storto. Inaspettati imprevisti entrano in scena, diventando una porta aperta verso nuovi e sorprendenti scenari, grazie alla prontezza dei personaggi nel trasformare l’errore in possibilità.

Tra equilibrismo, ruota tedesca, giocoleria, canto lirico e teatro comico, la compagnia Circo Madera sviluppa la propria comicità partendo dall’esasperazione della tradizione del clown, in cui l’errore non rappresenta solo la causa della risata del pubblico, ma anche l’esigenza di trovare soluzioni creative agli incidenti di percorso. La tenacia e la determinazione dei personaggi nel portare avanti lo spettacolo ci spingono a empatizzare con loro, a lasciarci sorprendere e accompagnarli verso la loro risoluzione.

Il Circo Madera è il risultato di una sinergia fra artisti poliedrici: attori teatrali, musicisti, cantanti, circensi e pittori, uniti dall’idea di plasmarsi ed evolvere insieme. Il termine Madera, che in spagnolo significa legno, indica anche la stoffa, l’attitudine, il talento, quello stampo innato necessario al raggiungimento di un obiettivo: tutte qualità che definiscono la compagnia e caratterizzano ciascuno degli artisti che ne fanno parte.

Compongono la rassegna “Scintille” sei spettacoli in abbonamento e uno fuori abbonamento cuciti su misura per i più giovani, in scena tra dicembre 2024 e giugno 2025 tra il Teatro Anzani di Satriano di Lucania e il Cecilia Centro per la Creatività di Tito, affiancati da laboratori, incontri e passeggiate in natura, il tutto pensato per coinvolgere bambini, ragazzi e adulti in un percorso che possa promuovere il teatro come luogo di scoperta e di condivisione tra generazioni.

Coinvolte compagnie del panorama nazionale con produzioni teatrali pensate per l’infanzia: Kuziba Teatro di Ruvo di Puglia (BA), Circo Madera di Torino, IAC Centro Arti Integrate di Matera, Koreja Teatro di Lecce, Principio Attivo Teatro di Uggiano La Chiesa (LE), Faber Teatro di Chivasso (TO).

Costo biglietti spettacolo: 5 euro adulti e bambini. Info e prenotazioni: tel. 327 2515604, email info@compagniateatralepetra.com. Previste anche attività collaterali in sinergia con Crescendo Matera e Ivy Tour, oltre alla collaborazione con l’Associazione “Sotto il Castello” di Tito per l’accoglienza in occasione degli spettacoli al Cecilia, grazie all’allestimento di uno spazio dedicato ai libri e alla lettura.