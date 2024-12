Il comitato acqua pubblica “Peppe Di Bello” organizza l’incontro informativo “Senz’acqua alla gola”, sabato 28 dicembre alle ore 17,30 a Potenza presso la sala conferenze Minerva del Grande Albergo. Sarà un incontro aperto a tutta la cittadinanza lucana con un tema unico:la crisi idrica che investe 29 dei 131 comuni lucani da ormai oltre due mesi.

Parleremo di dighe, di fiumi e di sorgenti. Attraverseremo il corso dell’acqua per comprendere meglio la natura della crisi idrica che ha colpito una parte della Basilicata e il Sud Italia. Mimmo Nardozza, del Comitato Acqua Pubblica “Peppe Di Bello”, terrà una breve relazione sull’uso generale dell’acqua lucana in tutti i suoi comparti dall’agricolo, all’industriale fino all’idropotabile. Poi è previsto un vero e proprio focus sul disastro idrico della Diga della Camastra affidato a Franco Gallerano, un esperto di caratura nazionale, ex ordinario di idraulica all’Università La Sapienza di Roma, già ex presidente Commissione verifica e sicurezza grandi dighe; al suo intervento si aggiungerà la relazione dell’ingegnere Giuseppe Iuele studioso del bacino imbrifero del Torrente Camastra e della stessa Diga. Lidia Ronzano interverrà per il Coordinamento Regionale Acqua Pubblica di Basilicata riportando la voce di altre realtà meridionali che potrebbero ritrovarsi con gli stessi problemi idrici che stiamo vivendo oggi nel potentino e relazionerà sulle lettere/esposto prodotte fin qui da più associazioni, non solo lucane indirizzate alle autorità governative regionali.

Ci saranno anche brevi interventi degli altri comitati cittadini che si stanno creando in Basilicata, vedi Tito, Tricarico e Genzano.

Non perdiamoci in un bicchiere d’acqua del Basento, confrontiamoci, informiamoci, mobilitiamoci, studiamo e proponiamo dal basso soluzioni al decisore politico.