La magia della musica incontra la solidarietà con il concerto “Mille e Una Notte”, organizzato dall’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Lagonegro, diretto dal Prof. Vito Carlomagno. L’evento si terrà presso il Teatro Iris di Lagonegro, il 27 dicembre alle ore 18:00, e sarà dedicato a una nobile causa: sostenere il corso ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo di Lagonegro attraverso l’acquisto di strumenti musicali per i ragazzi che frequentano la scuola.







Il concerto dell'Ensemble Shahrazād chiude la stagione concertistica 2024 dell’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese che ha portato in questo lembo di Basilicata ben 16 concerti con talentuosi musicisti internazionali. Questo ultimo appuntamento di stagione porta sul palco del Teatro Iris sei musicisti provenienti da Italia e Spagna che si uniscono con lo scopo di creare e condividere musica in Europa: Ferdinando Trematore e Martina Alonso al violino, Raffaele Bertolini al clarinetto, Alejandro Viana al violoncello e Angela Trematore & Raffaele D’Angelo per il pianoforte a 4 mani. Il gruppo noto per la sua capacità di evocare atmosfere suggestive e coinvolgenti, condurrà il pubblico in un viaggio musicale ispirato alle incantevoli storie delle Mille e Una Notte attraverso l’interpretazione delle partiture di A.Kachaturian e R.Korsachov e promette di regalare emozioni indimenticabili agli spettatori di tutte le età.







Musica per costruire il futuro



L’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese rinnova così il proprio impegno a favore della comunità e della formazione dei giovani attraverso eventi di grande valore artistico e sociale. “Il concerto avrà come protagonista insieme all’Ensemble Shahrazad il pianista Raffaele D’Angelo, un artista di talento la cui carriera è iniziata grazie alla scuola pubblica e al corso ad indirizzo musicale della scuola media di Latronico (Potenza). La sua storia è la dimostrazione tangibile di come l’accesso alla formazione musicale possa trasformare vite e offrire opportunità uniche di crescita personale e professionale e di quanto sia fondamentale il supporto alla formazione musicale nelle scuole" - dichiara il Presidente dell’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese Pietro Cantisani.



Il ricavato della serata sarà in parte devoluto all’acquisto di strumenti musicali per gli studenti del corso ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo di Lagonegro. Questo progetto mira a offrire ai giovani della città l’opportunità di studiare musica con strumenti adeguati, garantendo loro le condizioni ideali per sviluppare il proprio talento artistico. L'Associazione Amici della Musica del Lagonegrese che da quarantuno anni organizza il Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro (Potenza), con la direzione artistica del Maestro Pino Racioppi, dimostra ancora una volta il proprio impegno nella promozione della cultura musicale e nella crescita della comunità attraverso iniziative di grande valore.