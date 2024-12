La Basilicata sarà protagonista nella maratona televisiva di Fondazione Telethon: domani, 21 dicembre, alle ore 12.30 su Rai 3, Eliana Clingo, Coordinatrice Telethon Basilicata, porterà la voce del Coordinamento lucano e dei Coordinatori d’Italia. Una testimonianza di impegno e passione per una missione che unisce volontari e comunità in tutta la penisola.

Accanto a lei, il prof. Nicola Brunetti Pierri e il video racconto di Annalisa Manco, volontaria rara inserita nel programma "Malattie senza diagnosi". Un’occasione per mostrare il cuore pulsante della Basilicata, rappresentata con orgoglio da Eliana, simbolo di dedizione e amore per il territorio e per la causa di Telethon.



Non perdete questo appuntamento, un momento che celebra il contributo lucano alla solidarietà e alla ricerca scientifica.