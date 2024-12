Partirà martedì 17 dicembre a Satriano di Lucania il progetto Screen Book: dalle Pagine allo Schermo, ideato e coordinato dalla Lucana Film Commission. Si tratta di un format innovativo che esalta l’incontro tra scrittura e immagine, letteratura e grande cinema, e che si caratterizza per essere itinerante in diversi cinema e/o teatri della Basilicata. Cofinanziato dal CEPELL - Centro per il libro e la lettura, e realizzato in collaborazione con i GAL lucani ed i comuni di Satriano di Lucania, Genzano di Lucania e Banzi, il progetto intende avvicinare il grande pubblico – e in particolare le giovani generazioni – alla lettura e alla visione critica del cinema, attraverso un percorso ricco di eventi culturali, formativi e partecipativi. Screen Book, unico nel panorama culturale regionale, attraversa i borghi della Basilicata per portare storie indimenticabili dalla carta allo schermo, offrendo un’esperienza immersiva che unisce il fascino della narrazione scritta alle suggestioni del racconto visivo.

Per ogni appuntamento saranno presenti l’autore del libro o il regista del film e verranno letti durante gli incontri dei brani dell’opera. La lettura sarà affidata ogni volta ad una voce femminile ed una maschile, due attori lucani che condurranno il pubblico nel cuore di quelle pagine divenute poi sceneggiatura.



DUE APPUNTAMENTI

In programma due tappe nel mese di dicembre, con presenza di ospiti dal vivo:

- 17 dicembre - Satriano di Lucania (Cinema Comunale Pierpaolo Pasolini)

Opera Letteraria: L’Arminuta di Donatella Di Pietrantonio

Film: L’Arminuta - Regia di Giuseppe Bonito

Un viaggio intenso nel mondo de L’Arminuta, tra letture a cura degli attori Erminio Truncellito e Nicole Millo, proiezioni e l’incontro con il regista Giuseppe Bonito, in un programma che coinvolgerà scuole, operatori culturali e il grande pubblico.

- 20 dicembre - Genzano di Lucania (IIS E. Majorana) e Banzi (Cinema Comunale)

Opera Letteraria: Lacci di Domenico Starnone

Film: Lacci - Regia di Daniele Luchetti

Un evento speciale che vedrà la presenza del regista Daniele Luchetti a scuola e in sala, accompagnato da proiezioni, letture a cura degli attori Giuseppe Ranoia e Manola Rotunno e la presentazione dei booktrailer realizzati dagli studenti.