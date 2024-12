Dopo il successo dello scorso anno della terza edizione della mostra d'arte presepiale "Admirabile Signum" svoltasi a Corleto Perticara, quest’anno, la quarta edizione del progetto con la mostra di diorami e presepi artistici, a cura del presepista lucano Emilio Lattarulo e dello storico d'arte Anthony Gallo, si terrà dal 7 dicembre al 7 gennaio, in via del tutto eccezionale, nel borgo dei diorami a Guardia Perticara nella suggestiva cornice del Palazzo Montano.

Il diorama è una rappresentazione tridimensionale e in scala ridotta della realtà o di un evento particolare racchiuso all'interno di una scatola e visibile da una finestra detta boccascena.

Il visitatore sarà accompagnato ad ammirare e contemplare il tema del Natale e della Sacra Famiglia attraverso la visione di questi “quadri tridimensionali”, in cui ogni artista riproduce i temi legati alla natività secondo la propria sensibilità ed il proprio stile, con un’ambientazione popolare che richiama il mondo della civiltà contadina degli anni passati. Venticinque i diorami esposti che ripercorreranno la vita di Cristo dall’Annunciazione alla sua infanzia, con una sezione dedicata ai diorami lucani. Il tema della Natività sarà poi sviluppato ed ambientato nei nostri giorni con la riproduzione di luoghi e di ambienti cari ai ricordi. Infatti, tra i diorami esposti, si potranno riconoscere i paesaggi lucani di Matera e Craco, le vedute medievali dei vicini borghi e gli interni delle stalle contadine della terra lucana. Tutte le scene in mostra sono realizzate dai soci dell'AIAP (Associazione Italiana Amici del Presepe) delle sezioni regionali di Campania, Lazio, Lombardia, Veneto e Basilicata, quest’ultima allestita dal presepista Emilio Lattarulo che per tutto l’anno si dedica a questa forma di artigianato artistico, realizzando le scenografie e le ambientazioni. Le figure che arricchiscono tutti i diorami sono create dai più valenti scultori del settore, provenienti dalla Sicilia, dalla Puglia e anche dalla Spagna. Diversi gli stili, le tecniche e le espressioni artistiche che, avvolti dal fascino dell’arte presepiale, si confronteranno lungo la storia di una tradizione millenaria. Dieci invece i presepi artistici che, partendo dal Natale di Greccio del 1223, accompagneranno i visitatori in una importante cultura italiana.

Ad aprire l'iniziativa, il 7 dicembre alle ore 18:00, il concerto delle cornamuse scozzesi con l'esibizione per la prima volta in Basilicata ed in formazione completa dei Pipers e Drummers della City of Rome Pipe Band, con uno spettacolo anche l'8 dicembre alle ore 10:00.

L'evento sostenuto dal Comune di Guardia Perticara e dalle associazioni "I Borghi più belli d'Italia" e "Paesi Bandiera Arancione" è patrocinato da Basilicata turistica, TotalEnergies, Pro Loco di Guardia e Corleto Perticara, Universali Foederatio praesepistica, Associazione italiana "Amici del presepe" e Ottavo centenario di San Francesco.

La mostra sarà aperta dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 20:00. Per i gruppi e le scolaresche sarà possibile prenotare le visite guidate chiamando al 3463896772