Giovedì 5 dicembre 2024, alle ore 11, nell’Open Space dell’APT Basilicata, in piazza Vittorio Veneto, a Matera, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo brand turistico, frutto di un intenso lavoro di ricerca e progettazione.



All’evento saranno presenti il sindaco Carmine Lisanti e l’Amministrazione comunale, insieme al team di Ada Travel Srl, società incaricata di sviluppare il piano di marketing della destinazione.



“Questo nuovo brand rappresenta un punto di svolta per Ferrandina - fa sapere il sindaco Carmine Lisanti - È il risultato di un percorso partecipativo che ha coinvolto la comunità locale e gli operatori del settore. Siamo convinti che questo nuovo strumento di comunicazione ci permetterà di far conoscere al mondo le nostre bellezze, di attrarre nuovi turisti e di creare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale”.



Il brand, che caratterizzerà luoghi, proposte di ospitalità e itinerari turistici, è stato concepito per essere fortemente rappresentativo dell’identità di Ferrandina, evocativo ed emozionale. Un progetto ambizioso che si inserisce in un più ampio piano strategico biennale, che prevede anche la realizzazione di un piano di comunicazione integrata, la formazione degli operatori locali, la partecipazione a fiere di settore e due Educational Tour.



L’obiettivo finale è quello di trasformare il turismo in un volano per lo sviluppo di tutto il territorio, creando una sinergia tra pubblico e privato e favorendo una crescita culturale, sociale ed economica sostenibile.