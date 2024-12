Il 1° dicembre scorso è stata inaugurata a Matera, in Via Collodi 1, una Sala del Regno dei Testimoni di Geova. Il luogo di culto, completamente ristrutturato, ospiterà circa 300 Testimoni di Geova di Matera. Sarà aperto a tutti e permetterà lo svolgimento delle attività religiose in un ambiente moderno e accogliente. L’edificio ha una struttura semplice e funzionale ed è stato realizzato grazie alla collaborazione di 300 volontari religiosi locali e provenienti da altre parti d’Italia che hanno messo a disposizione la propria professionalità e competenza. Stefania di 47 anni, che ha partecipato come volontaria per la seconda volta ad un progetto di questo tipo, ha detto: “Le istruzioni relative alla sicurezza ricevute nei 6 mesi di lavori, mi sono state così utili che continuo a tenerne conto ancora nella vita di tutti i giorni. Inoltre, la stretta collaborazione con molti altri volontari mi ha permesso di fare nuove amicizie, rafforzare quelle già esistenti e sviluppare empatia per le persone e flessibilità nel lavoro. Il risultato finale di questa ristrutturazione è molto soddisfacente perché aggiunge bellezza alla nostra comunità”. Gabriele Piacquadio, responsabile dei lavori, ha espresso entusiasmo per la ristrutturazione della Sala del Regno di via Collodi che, insieme a quella di Via Timmari, ha arricchito ulteriormente la città: “Questo spazio non è solo un luogo di incontro per i fedeli, ma anche un punto di riferimento per i cittadini che apprezzano le conferenze settimanali dei Testimoni di Geova”, e ha aggiunto: “le autorità locali hanno fornito un prezioso supporto, permettendo il completamento del progetto in modo efficiente e tempestivo. Nonostante la Sala si trovi in un condominio, l'amministratore e i condomini hanno collaborato attivamente, permettendo di rispettare rigorosamente le norme di sicurezza e creando un ambiente di lavoro sicuro e armonioso”.

Il direttore dei lavori, l'ingegner Giovanni Scarola ha dichiarato: “I lavori, svolti sotto la mia direzione, sono stati eseguiti nei tempi previsti. Devo dare atto alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, ai lavoratori e alle maestranze tutte, della competenza e dell’organizzazione del lavoro durante il cantiere. Un cantiere che potrà essere preso ad esempio per come è stato trattato il tema della sicurezza dei lavoratori durante i lavori”. Giuseppe Carbonara, portavoce dei Testimoni di Geova per Puglia e Basilicata, ha dichiarato: “Il centro d'istruzione avrà come scopo l’accrescimento di valori morali universali importanti per ogni tipo di comunità.

Questo progetto è stato reso possibile grazie a un gran numero di volontari provenienti da varie zone d’Italia. Il centro non è solo un luogo di apprendimento, fornirà anche sostegno e assistenza spirituale. Questa possibilità sarà offerta non solo a chi è testimone di Geova, ma a chiunque, indipendentemente dalla propria fede, senta il bisogno di conforto e supporto per affrontare le molteplici sfide della società contemporanea”. La ristrutturazione della Sala del Regno di Matera fa parte di un programma mondiale per la costruzione di luoghi di culto, autofinanziata dai fedeli stessi.

Questo programma consente di realizzare edifici simili anche in paesi poveri, dove i fedeli non dispongono delle risorse economiche necessarie. Per maggiori dettagli, visitate il sito ufficiale dei Testimoni di Geova, jw.org.