Il 24 novembre, nella sala consiliare di Lagonegro, il Salotto Donata Doni darà vita a una giornata dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, arricchita dalla dodicesima edizione del Premio Donata Doni. L’evento, patrocinato dal Comune di Lagonegro, vedrà la partecipazione di numerose associazioni e personalità di spicco, e si concentrerà non solo sulla sensibilizzazione, ma anche sul ruolo dell’arte teatrale nella lotta contro la violenza di genere.



Agnese Belardi, presidente dell’Associazione Doni, ha sottolineato l’urgenza di continuare a porre al centro dell’attenzione pubblica il fenomeno della violenza di genere, una piaga che continua a colpire le donne di ogni età e in ogni parte del mondo. “Non si può non ricordare, in questa occasione, anche le atrocità che colpiscono donne e bambini nei conflitti e nelle situazioni di genocidio”, ha dichiarato Belardi, evidenziando il ruolo cruciale dell’educazione al rispetto e alla cura reciproca. “Dobbiamo insegnare ai giovani, attraverso il nostro esempio, a vivere nella solidarietà e a combattere ogni forma di discriminazione e abuso”, ha aggiunto.



Un momento particolarmente significativo della giornata sarà rappresentato dalla performance teatrale, che darà voce a monologhi ispirati a figure femminili della letteratura, dal Medioevo all’Ottocento, segnate dalla violenza e dall’ingiustizia. Le storie di queste "donne di carta" saranno portate in scena dagli attori Nunzia Gioia, Marianna Pica, Lucia Nolfi e Michelangelo Volpe, che con intense interpretazioni daranno vita a vicende di dolore, ma anche di riscatto.

L’arte teatrale, ha spiegato la presidente Belardi, rappresenta un mezzo potente per sensibilizzare, educare e ispirare fiducia in sé stessi, soprattutto per le donne che affrontano situazioni di difficoltà. Attraverso la forza comunicativa del teatro, il Salotto Donata Doni intende trasmettere un messaggio di speranza e stimolare il coraggio di chiedere aiuto, oltre a riaffermare la necessità di un impegno collettivo – uomini e donne insieme – per sconfiggere la violenza. L’allestimento, curato da Aurora Di Sipio, offrirà un’esperienza immersiva e coinvolgente per il pubblico.



Il Premio Donata Doni 2024, dedicato alle eccellenze lucane, sarà assegnato a tre donne che si sono distinte per il loro impegno culturale e sociale:



Tina Polisciano, scrittrice e presidente del Centro Culturale Cernicchiaro di Maratea;



Celeste Pansardi, scrittrice e docente di latino e greco, impegnata nella valorizzazione della Basilicata attraverso le sue opere;



Grazia Di Napoli, giornalista della TGR Basilicata e scrittrice di Potenza.



Le tre premiate rappresentano esempi concreti di come cultura, letteratura e informazione possano contribuire al miglioramento della società.

Un attestato di riconoscenza a Maria Pia Laino parrucchiera e professionista seria e apprezzata, a Lagonegro da 40 anni in proprio per avercela fatta con le sue sole possibilità



Alla manifestazione parteciperanno anche il sindaco di Lagonegro Salvatore Falabella, l’assessore all’istruzione Pina Manzolillo, la presidente provinciale delle pari opportunità Simona Bonito, la giornalista Nicoletta Toselli, il parroco don Gianluca Bellucci, la dottoressa Bruna Gagliardi e diverse associazioni provenienti dalla Basilicata e dalle regioni limitrofe.



La giornata sarà un’occasione per confrontarsi sul fenomeno del femminicidio e sulla violenza di genere, ma anche per celebrare il ruolo della cultura e dell’arte nel costruire una società più giusta e solidale.